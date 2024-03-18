Армения представит предложения по вещанию российских каналов
Армения представит России новые предложения по вопросу вещания российских телеканалов на своей территории, заявил журналистам в парламенте армянский министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян, передает News.am.
В конце февраля он сообщил, что предложил российской стороне провести экстренные консультации по этому вопросу из-за нарушений соглашения с Москвой о вещании телеканалов, в частности статьи 5 этого соглашения. Айрапетян пояснил, что речь шла о передаче от 25 февраля, не уточнив, какой именно телеканал и программа имеются в виду. МИД Армении направил России ноту протеста в связи с этим инцидентом.
По словам министра, новые предложения включают предпринятые раннее попытки урегулировать ситуацию. В конце 2023 года комиссия по телевидению и радио Армении увидела нарушения в двух передачах, из-за чего у компании «Тоспа», которая ретранслирует радио «Sputnik Армения», на 30 дней отозвали лицензию.
«Это (нарушения после проведенных консультаций. — РБК) означает, что инструменты, содержащиеся в соглашении, которые были введены в качестве контроля или предотвращения подобных сообщений, на самом деле не работают. Мы осознаем это, и в работе с нашими российскими коллегами мы учитываем это и представим в качестве аргумента», — заявил Айрапетян.
«Решения вытекают как из всей логики соглашения, так и из государственных интересов Армении — обеспечить телеконтент соответствующего содержания, который не будет предполагать вмешательства во внутренние дела Армении, оскорбления символов Армении, государства, а также эмоций и достоинства народа Армении», — добавил министр.
Айрапетян подтвердил, что дата консультаций назначена, но не стал ее разглашать. Также он решил не раскрывать, будет ли в ходе этих переговоров обсуждаться вопрос об исключении этих телеканалов из общественного мультиплекса, объяснив это «политической корректностью».
Соглашение о сотрудничестве России и Армении в сфере массовых коммуникаций было подписано 30 декабря 2020 года. Оно вступило в силу 17 марта 2023 года. Москва и Ереван, говорится в документе, «сотрудничают в области массовых коммуникаций и поддерживают расширение благоприятных условий для обеспечения свободного обмена в сфере телевидения, радио, печатных и электронных средств массовой информации».
Одно из положений статьи 5 этого соглашения предусматривает «исключение вмешательства в предвыборные кампании и внутриполитическую жизнь государства другой стороны». С российской стороны уполномоченным органом по реализации соглашения назначено Минцифры, с армянской — Министерство высокотехнологической промышленности.
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