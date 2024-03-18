Армения представит предложения по вещанию российских каналов

Ереван представит Москве новые предложения по вопросу вещания российских телеканалов на армянской территории, дата консультаций назначена. Армения заявила о нарушении соглашения о вещании со стороны каналов России

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Армения представит России новые предложения по вопросу вещания российских телеканалов на своей территории, заявил журналистам в парламенте армянский министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян, передает News.am.

В конце февраля он сообщил, что предложил российской стороне провести экстренные консультации по этому вопросу из-за нарушений соглашения с Москвой о вещании телеканалов, в частности статьи 5 этого соглашения. Айрапетян пояснил, что речь шла о передаче от 25 февраля, не уточнив, какой именно телеканал и программа имеются в виду. МИД Армении направил России ноту протеста в связи с этим инцидентом.

По словам министра, новые предложения включают предпринятые раннее попытки урегулировать ситуацию. В конце 2023 года комиссия по телевидению и радио Армении увидела нарушения в двух передачах, из-за чего у компании «Тоспа», которая ретранслирует радио «Sputnik Армения», на 30 дней отозвали лицензию.

«Это (нарушения после проведенных консультаций. — РБК) означает, что инструменты, содержащиеся в соглашении, которые были введены в качестве контроля или предотвращения подобных сообщений, на самом деле не работают. Мы осознаем это, и в работе с нашими российскими коллегами мы учитываем это и представим в качестве аргумента», — заявил Айрапетян.

«Решения вытекают как из всей логики соглашения, так и из государственных интересов Армении — обеспечить телеконтент соответствующего содержания, который не будет предполагать вмешательства во внутренние дела Армении, оскорбления символов Армении, государства, а также эмоций и достоинства народа Армении», — добавил министр.

Айрапетян подтвердил, что дата консультаций назначена, но не стал ее разглашать. Также он решил не раскрывать, будет ли в ходе этих переговоров обсуждаться вопрос об исключении этих телеканалов из общественного мультиплекса, объяснив это «политической корректностью».