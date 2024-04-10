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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян назвал риски делимитации границы в Тавушской области

Пашинян заявил о готовности делимитации границ в районе сел в Тавушской области
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Армения не против начать процесс делимитации границы с Азербайджаном с четырех сел Тавушской области Армении. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, делимитация границы не дает Армении гарантий безопасности, но «обратный курс действий гарантирует новое нападение на суверенную территорию». Если Армения проведет демаркацию на части Тавушской области, также нельзя быть уверенными, что Азербайджан «вернет жизненно важные территории более трех десятков наших сел», добавил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что нормализация и углубление отношений с соседними странами — это залог сохранения суверенитета и государственности Армении. Он рассказал, что Армения предложила Азербайджану демилитаризовать приграничные районы и передать охрану всей границы пограничным войскам, вернув военные подразделения на места постоянного базирования. По его словам, эта идея осталась без ответа.

Почему Армения и Азербайджан не могут провести делимитацию новой границы
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Фото:Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Страны несколько лет ведут переговоры о подписании мирного договора. В конце марта 2024 года Пашинян заявил, что в Баку ищут повод для новой войны, требуя от Еревана передать четыре села. Армения в свою очередь утверждает, что Азербайджан полностью или частично оккупировал 31 армянское село.

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Армения Никол Пашинян Азербайджан граница
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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