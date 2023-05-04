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Развожаев сообщил об атаке дронов на Севастополь

Губернатор Севастополя Развожаев: силы ПВО сбили беспилотник у аэродрома Бельбек
Силы ПВО сбили дрон близ аэродрома Бельбек, ситуация под контролем, заверил губернатор
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Силы ПВО сбили дрон в районе аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем», — написал он.

1 мая губернатор сообщал, что силы ПВО сбили дрон «при попытке подлета к Севастопольской бухте», еще один был поражен над территорией Республики Крым.

В ночь на 29 апреля Севастополь атаковало несколько беспилотников, два из них нанесли удар по нефтебазе в Казачьей бухте, писал Развожаев в телеграм-канале. Позднее он уточнил, что до нее долетел только один БПЛА, второй был сбит.

В результате атаки были повреждены четыре цистерны, произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м, ему был присвоен четвертый ранг сложности. Пожар потушили днем. Телеграм-каналы SHOT и Baza писали, что всего Севастополь атаковали шесть БПЛА. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала удар по нефтебазе Севастополя «одним из элементов подготовки» к контрнаступлению украинских военных.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль, сообщили в пресс-службе президента России. В Кремле заявили, что дроны вывели из строя, случившееся Москва назвала покушением на президента Владимира Путина. В результате атаки никто не пострадал, Путина не было в Кремле во время инцидента. Власти России обвиняют в нападении «киевский режим», власти Украины причастность к атаке отрицают.

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Елена Чернышова
беспилотники Севастополь Михаил Развожаев
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