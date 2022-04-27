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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударах по складам с иностранным оружием в Запорожье

Минобороны сообщило об ударах ракетами «Калибр» по алюминиевому заводу в Запорожье. По данным ведомства, там находилась крупная партия зарубежного вооружения и техники, полученных Киевом от европейских стран

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Российские военные ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили ангары с иностранным оружием и боеприпасами на территории Запорожского алюминиевого комбината, сообщило Минобороны в Telegram. Комбинат расположен в городе Запорожье, примерно в 90 км к югу от Днепра.

В ангарах находилась «крупная партия техники», которую поставили Украине европейские страны, уточняет Минобороны.

Оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразили 59 военных объектов Украины, в том числе 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска. По данным Минобороны, уничтожены более 120 человек и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

Зеленский сообщил о получении Украиной того оружия, «о котором просили»
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Владимир Зеленский

Российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники летали в районах населенных пунктов Александровка, Брянка, Балаклея, Изюм, Запорожское, Капитоловка, Петровка, Попасное, Перемога, Пролетарское, Трудолюбовка. В том числе в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман были сбиты два БЛА «Байрактар-ТБ2», а над населенным пунктом Ильичевка — украинская тактическая ракета «Точка-У».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине только на основании сообщений российских официальных источников.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин.

МИД сравнил поставки западного оружия Киеву с «адской каруселью»
Политика
Фото:Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Западные страны после начала специальной военной операции России оказывают военную помощь Украине, об оказании военной поддержки Украине в том или ином виде не раз заявляли Великобритания, а также Франция, Германия, Польша, Швеция и другие страны ЕС. Вашингтон в середине марта объявил, что Украина получит 9 тыс. противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, а также беспилотники и другие вооружения.

Накануне Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. По словам посла России в США Анатолия Антонова, в общей сложности Соединенные Штаты поставили вооружение Киеву на $800 млн. Дипломат указал, что эта огромная цифра, которая никак «не способствует поиску дипломатического решения конфликта». Представитель Белого дома Джен Псаки называла претензии Москвы «пустыми угрозами».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что поставки оружия Украине странами Запада не помешают России достичь своих целей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что однажды Киеву придется расплачиваться за «бесплатный сыр», который лежит в «мышеловке».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Минобороны Украина
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