Посол счел «пощечиной» Киеву запрет носить флаг Украины в Берлине 9 мая

Посол назвал это решение политическим и бестактным и потребовал от берлинских властей отменить ограничение. Кроме украинского флага под запрет на праздничных мероприятиях 8 и 9 мая попали российский флаг и георгиевская лента

Андрей Мельник (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Решение берлинской полиции запретить демонстрировать флаг Украины 9 мая — это пощечина Украине и ее гражданам, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой редакционной сети RND.

«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. <...> Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу», — сказал он.

Посол назвал запрет берлинской полиции бестактным, а само решение — политическим.

После интервью Мельник написал пост в Twitter с просьбой к властям Берлина отменить ограничение.

Кроме украинского флага полиция Берлина запретила публично демонстрировать флаг России и георгиевские ленты в период с 8 по 9 мая на мероприятиях, посвященных празднованию 77-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Местные власти объяснили ограничение желанием предотвратить провокации и дальнейшую эскалацию конфликта. Всем, кроме ветеранов Второй мировой войны, в эти два дня запретили носить военную форму.

Власти Франции и Австрии не стали приглашать российских представителей на церемонии, посвященные окончанию Второй Мировой войны в 2022 году. Посол в Париже Алексей Мешков заявил, что они присутствовали на памятных церемониях всегда, и обратил внимание на посещение мероприятия представителями стран, воевавших на стороне фашистской Германии. В свою очередь, Посол России в Австрии Дмитрий Любинский подчеркнул, что власти этой страны не понимают значения страшных уроков истории и их последствий, и указал на негативные последствия этого шага для двусторонних отношений.

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