Концерт «Би-2» в Омске отменили из-за баннера с буквой Z
Группе «Би-2» не дали провести запланированный в Омске концерт, и его пришлось отменить, сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».
«Друзья! С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменен. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить», — говорится в сообщении.
В группе предположили, что произошедшие события «могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой «Би-2» подвергается в СМИ на протяжении последней недели».
«Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», — заявили в группе. В ней добавили, что обязательно проконтролируют, чтобы все деньги за билеты были возвращены.
Концерт «Би-2» должен был пройти в Омске 28 апреля на стадионе «Красная звезда». Как сообщает «Омск-Информ», поклонники ждали мероприятия около часа, после чего к собравшимся вышел первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник. Он заявил, что группа отказалась выступать под баннером, на котором на фоне российского флага написано «Za президента».
«Я просто не мог стоять и смотреть, как людей очень долго томят. <...> Группу «Би-2» не устроил этот баннер, причем остальные они трогать не собирались, их не устроил именно этот баннер. На фоне него они выступать отказались, завешали его черным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью, ни с кем не согласовывая», — сказал Колесник (цитата по NGS55.RU).
По словам чиновника, переговоры шли весь день, но на предложенные варианты организаторы не соглашались. «Они отказались снимать черную траурную ткань <...>. Нам пришлось сделать это самостоятельно, после чего артисты выступать перед омичами отказались. Мы от лица Омской области приносим извинения за таких артистов», — сказал Колесник.
На прошлой неделе играть в зале с символом Z отказалась группа ДДТ. Концерт должен был пройти на площадке в Тюмени. «Может, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — рассказал лидер группы Юрий Шевчук.
Символы Z и V наносят на российскую технику, которая участвует в военной операции на Украине.