Концерт «Би-2» в Омске отменили из-за баннера с буквой Z

Группа «Би-2» заявила, что ей не дали выступить на стадионе в Омске. Как сообщили местные власти, музыканты отказались выступать под баннером с надписью «Zа президента». Занавесить его черным полотном группе не разрешили

Александр Уман (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Группе «Би-2» не дали провести запланированный в Омске концерт, и его пришлось отменить, сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

«Друзья! С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменен. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить», — говорится в сообщении.

В группе предположили, что произошедшие события «могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой «Би-2» подвергается в СМИ на протяжении последней недели».

«Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», — заявили в группе. В ней добавили, что обязательно проконтролируют, чтобы все деньги за билеты были возвращены.

Концерт «Би-2» должен был пройти в Омске 28 апреля на стадионе «Красная звезда». Как сообщает «Омск-Информ», поклонники ждали мероприятия около часа, после чего к собравшимся вышел первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник. Он заявил, что группа отказалась выступать под баннером, на котором на фоне российского флага написано «Za президента».

«Я просто не мог стоять и смотреть, как людей очень долго томят. <...> Группу «Би-2» не устроил этот баннер, причем остальные они трогать не собирались, их не устроил именно этот баннер. На фоне него они выступать отказались, завешали его черным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью, ни с кем не согласовывая», — сказал Колесник (цитата по NGS55.RU).

Читайте на РБК Pro Pro «Антисанкционные» поправки в НДФЛ: что учесть налогоплательщикам «Антисанкционные» поправки в НДФЛ: что учесть налогоплательщикам Статьи Pro Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных Инструкции Pro Как научиться говорить убедительно: 7 фраз Как научиться говорить убедительно: 7 фраз Статьи Pro Полиграф и тест на наркотики: как кандидата проверяют при трудоустройстве Полиграф и тест на наркотики: как кандидата проверяют при трудоустройстве Статьи Pro Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Прогнозы Pro Ни слова о недовольстве: как быть с негативными эмоциями в коллективе Ни слова о недовольстве: как быть с негативными эмоциями в коллективе Исследования Pro Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению Инструкции Pro Какие налоговые послабления граждане и компании получат в 2022-2023 годах Какие налоговые послабления граждане и компании получат в 2022-2023 годах Статьи

По словам чиновника, переговоры шли весь день, но на предложенные варианты организаторы не соглашались. «Они отказались снимать черную траурную ткань <...>. Нам пришлось сделать это самостоятельно, после чего артисты выступать перед омичами отказались. Мы от лица Омской области приносим извинения за таких артистов», — сказал Колесник.

На прошлой неделе играть в зале с символом Z отказалась группа ДДТ. Концерт должен был пройти на площадке в Тюмени. «Может, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — рассказал лидер группы Юрий Шевчук.

Символы Z и V наносят на российскую технику, которая участвует в военной операции на Украине.