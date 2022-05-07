В Японии увидели в реакции на действия России сигнал для Китая

Китай наблюдает за реакцией стран мира на действия России на Украине, уверены власти Японии, это влияет на решения Пекина в отношении Тайваня. Ранее Guardian узнала о стресс-тестах в Китае на устойчивость экономики от санкций

Фото: Артем Иванов / ТАСС

Международная реакция на спецоперацию российских сил на Украине являются ключевым сдерживающим фактором для Китая по вопросу политики в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря. Об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киси в интервью Washington Post.

«Китай внимательно наблюдает <...> они уделяют особенно пристальное внимание тому, какую реакцию принимает международное сообщество», — сказал Киси.

По его мнению, реакция мирового сообщества повлияет на решения властей Китая и выбранных ими действиями в «азиатском регионе и будущем». Если же страны начнут оправдывать действия Москвы, уверен японский министр, это «может послать неверный сигнал о том, что такие действия можно терпеть в других частях мира, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе».

Осведомленные источники The Guardian рассказали в начале мая о решении китайских властей провести стресс-тесты устойчивости экономики на случай введения санкций, аналогичных тем, что были применены против России.

Такие проверки начались в конце февраля и начале марта, отметили собеседники газеты, в ней принимают участие ряд ключевых ведомств Китая — от международной торговли до банковского регулирования. Издание писало, что в Пекине используют действия западных в стран в качестве основы для проработки вероятных ответных мер, если будут приняты санкции против Китая.

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Ситуация вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря обострилась весной 2021 года, Пекин тогда обвинил Вашингтон в нарушении своих морских границ. Тайванское Минобороны тогда же не раз заявляло, что военные самолеты Китая нарушают воздушное пространство острова. Китайская сторона утверждала, что эти самолеты принимают участие в учениях.

В США предупредили, что станут на сторону Тайваня в случае нападения Китая. Американский президент Джо Байден в октябре прошлого года отметил, что Вашингтон взял на себя соответствующие обязательства.

В середине апреля этого года в китайском Минобороны сообщили о намерении провести близ берегов Тайваня военные учения, в которых планировалось участие истребителей, бомбардировщиков, фрегатов и других сил. В качестве причины в Пекине назвали «неверные сигналы» от Вашингтона. The Financial Times в начале мая со ссылкой на информированные источники рассказала о переговорах США и Великобритании, которые были посвящены вариантов более тесного сотрудничества для снижения риска столкновения с Китаем из-за Тайваня.