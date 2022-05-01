Kyodo узнало о планах Японии изменить политику обороны из-за Китая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам Финансы, 10:37
Экс-гендиректор IBM: быстрым быть лучше, чем задумчивым Pro, 10:37
Мания спекуляций, Пауэлл-герой и риски КНР. Что сказал Баффет акционерам Инвестиции, 10:27
МЧС сообщило о выплате 70 млн руб. пенсионерам и бюджетникам на Украине Экономика, 10:23
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 10:22
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Pro, 10:07
Спикер палаты представителей США встретилась с Зеленским в Киеве Политика, 09:53
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 09:50
Власти Украины решили закрыть порты в Мариуполе, Бердянске и Херсоне Политика, 09:42
Как высокая инфляция влияет на акции, компании и рынок недвижимости Pro, 09:32
Kyodo узнало о планах Японии изменить политику обороны из-за Китая Политика, 09:21
Как эмпатическое слушание помогает давать конструктивную обратную связь Pro, 09:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:07
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 09:03
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Kyodo узнало о планах Японии изменить политику обороны из-за Китая

Власти Японии могут изменить политику безопасности к концу года и частично засекретить документацию по руководящим принципам программы национальной обороны на фоне угроз со стороны Китая и России. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Руководящие принципы программы национальной обороны, которые находятся в открытом доступе, станут конфиденциальными и будут соответствовать большей части засекреченной стратегии национальной безопасности США. Они будут содержать информацию о возможностях Японии ответить на удар со стороны вражеских баз при том, что согласно положению Конституции об отказе от войн, она ведет исключительно оборонительную политику.

По словам источников, это позволит Японии принимать конкретные решения при непредвиденных обстоятельствах, которые могут возникнуть, в том числе из-за программ ракетных и ядерных разработок Северной Кореи, а также действий Китая и России.

Япония и США проведут совместные учения на острове Хоккайдо осенью
Политика
Фото:Carlos Barria / Reuters

Помимо этого, правительство должно обновить стратегию национальной безопасности и среднесрочную программу укрепления обороны, которая содержит информацию о планах развитию и расходах и переписывается каждые пять лет.

Kyodo отмечает, что идея изменить стратегию обороны принадлежит правящей Либерально-демократической партии. Она предложила премьер-министру Фумио Кисиде разработать новый план национальной обороны, опираясь на часть рассекреченной стратегии США, где главной угрозой значится Китай.

Байден в мае отправится в Японию и Южную Корею
Политика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Brett Sayles / Pexels Безопасность ИТ-инфраструктуры предприятий под угрозой: три решения
Инструкции
Pro
Нет времени ждать: три принципа для мобилизации любой команды в кризис
Инструкции
Pro
Фото: Richard Rohrdanz / Unsplash Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению
Инструкции
Pro
Фото: BCG Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям
Статьи
Pro
Фото: Pexels Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности
Кейсы
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что стало с экономикой Ирана после санкций: 8 показательных графиков
Статьи

Еще 22 февраля глава китайского МИДа Ван И поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и отметил, что заявления официальных лиц Вашингтона провоцируют конфронтацию между странами. Он указал на то, что в своей «Индо-Тихоокеанской стратегии» США назвали Китай региональной угрозой, а Тайвань — инструментом сдерживания.

В начале марта официальный представитель делегации Народно-освободительной армии Китая У Цянь заявил, что китайские военные будут жестко действовать, если США и Япония будут «поднимать волну» по тайваньскому вопросу, который «не терпит вмешательства извне».

14 апреля в Тайвань для встречи с президентом Цай Инвэнем приехали шесть американских конгрессменов. Тогда У Цянь назвал визит американской делегации «преднамеренной провокацией» и заявил, что такие действия усиливают напряженность в Тайваньском проливе. Из-за «неверных сигналов» США Китай решил провести вокруг Тайваня масштабные военные учения с участием эсминцев, фрегатов, бомбардировщиков, истребителей и других сил.

На фоне усиления военного потенциала Китая США решили активизировать взаимодействие с союзниками в Тихом океане. Япония анонсировала совместные учения с США на острове Хоккайдо в сентябре-октябре этого года с 4 тыс. военных.

Япония впервые за 19 лет назвала Курилы «незаконно оккупированными»
Политика
Фото:Екатерина Аристархова / РИА Новости

Как сообщили источники Financial Times, в начале марта США также провели переговоры с Великобританией и обсудили варианты более тесного сотрудничества, чтобы снизить вероятность войны с Китаем из-за Тайваня.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, который находится примерно в 150 км от побережья КНР. Территория объявила об отделении от Китая в 1949 году, во время революции, однако Пекин не признал это решение и до сих пор считает его одной из китайских провинций.

США и Россия поддерживают принцип «одного Китая». При этом США продают Тайваню оружие, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений.


Материалы к статье
Теги
Япония национальная оборона Китай Россия угроза
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Байден в мае отправится в Японию и Южную Корею
Политика
Япония и США проведут совместные учения на острове Хоккайдо осенью
Политика
Япония впервые за 19 лет назвала Курилы «незаконно оккупированными»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter