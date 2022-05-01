Kyodo узнало о планах Японии изменить политику обороны из-за Китая

Власти Японии могут изменить политику безопасности к концу года и частично засекретить документацию по руководящим принципам программы национальной обороны на фоне угроз со стороны Китая и России. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Руководящие принципы программы национальной обороны, которые находятся в открытом доступе, станут конфиденциальными и будут соответствовать большей части засекреченной стратегии национальной безопасности США. Они будут содержать информацию о возможностях Японии ответить на удар со стороны вражеских баз при том, что согласно положению Конституции об отказе от войн, она ведет исключительно оборонительную политику.

По словам источников, это позволит Японии принимать конкретные решения при непредвиденных обстоятельствах, которые могут возникнуть, в том числе из-за программ ракетных и ядерных разработок Северной Кореи, а также действий Китая и России.

Помимо этого, правительство должно обновить стратегию национальной безопасности и среднесрочную программу укрепления обороны, которая содержит информацию о планах развитию и расходах и переписывается каждые пять лет.

Kyodo отмечает, что идея изменить стратегию обороны принадлежит правящей Либерально-демократической партии. Она предложила премьер-министру Фумио Кисиде разработать новый план национальной обороны, опираясь на часть рассекреченной стратегии США, где главной угрозой значится Китай.

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Еще 22 февраля глава китайского МИДа Ван И поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и отметил, что заявления официальных лиц Вашингтона провоцируют конфронтацию между странами. Он указал на то, что в своей «Индо-Тихоокеанской стратегии» США назвали Китай региональной угрозой, а Тайвань — инструментом сдерживания.

В начале марта официальный представитель делегации Народно-освободительной армии Китая У Цянь заявил, что китайские военные будут жестко действовать, если США и Япония будут «поднимать волну» по тайваньскому вопросу, который «не терпит вмешательства извне».

14 апреля в Тайвань для встречи с президентом Цай Инвэнем приехали шесть американских конгрессменов. Тогда У Цянь назвал визит американской делегации «преднамеренной провокацией» и заявил, что такие действия усиливают напряженность в Тайваньском проливе. Из-за «неверных сигналов» США Китай решил провести вокруг Тайваня масштабные военные учения с участием эсминцев, фрегатов, бомбардировщиков, истребителей и других сил.

На фоне усиления военного потенциала Китая США решили активизировать взаимодействие с союзниками в Тихом океане. Япония анонсировала совместные учения с США на острове Хоккайдо в сентябре-октябре этого года с 4 тыс. военных.

Как сообщили источники Financial Times, в начале марта США также провели переговоры с Великобританией и обсудили варианты более тесного сотрудничества, чтобы снизить вероятность войны с Китаем из-за Тайваня.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, который находится примерно в 150 км от побережья КНР. Территория объявила об отделении от Китая в 1949 году, во время революции, однако Пекин не признал это решение и до сих пор считает его одной из китайских провинций.



США и Россия поддерживают принцип «одного Китая». При этом США продают Тайваню оружие, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений.



