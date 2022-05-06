Bloomberg узнал о приказе госучреждениям Китая заменить иностранные ПК

На переход с компьютерной техники иностранного производства на местные аналоги китайским центральным госучреждениям дали два года. Впоследствии требование распространят и на региональные ведомства

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Власти Китая приказали центральным правительственным учреждениям и корпорациям с госучастием в течение двух лет заменить компьютеры иностранных брендов отечественными аналогами, сообщили источники Bloomberg.

В частности, сотрудникам госучреждений предложили сдать компьютеры иностранного производства в обмен на местные, работающие на китайской операционной системе. Всего речь может идти о не менее 50 млн устройств, отметили собеседники агентства. Впоследствии власти намерены распространить требование и на региональные госучреждения.

Как пишет Bloomberg, это решение продвигает десятилетнюю кампанию Китая по замене импортных технологий в попытке уменьшить зависимость страны от «геополитических соперников, таких как США». Ожидается, что новое требование напрямую повлияет на продажи HP и Dell Technologies, крупнейших в стране брендов ПК после Lenovo Group, отметили авторы статьи. HP и Dell Technologies — американские корпорации, а Lenovo Group — китайская.

Стремление Китая к замене импортных технологий усилилось после того, как США ввели санкции против Huawei, пишет Bloomberg. В 2019 году китайскую компанию заподозрили в промышленном шпионаже, и в итоге американским компаниями запретили с ней сотрудничать. В прошлом году президент США Джо Байден также запретил выдавать Huawei лицензии на использование ее сетевого оборудования в стране.

Кроме того, как сообщили источники Guardian, Китай готовится к возможному введению новых санкций США. По данным издания, с конца февраля — начала марта в стране проводится проверка устойчивости экономики на случай ограничений. Этот стресс-тест запустили после того, как западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с событиями на Украине. Власти США неоднократно допускали, что в случае поддержки России со стороны Китая введут ограничения и против него.