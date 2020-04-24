Грузия пригрозила отозвать посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Со стороны Украины как стратегического партнера Грузии категорически неприемлемо назначать на пост премьер-министра человека, который в Грузии осужден и находится в розыске, заявил глава правительства страны Георгий Гахария

Михаил Саакашвили (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Грузия отзовет своего посла в Киеве, если бывший президент страны и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины. Об этом на брифинге заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария, передает местный «Первый канал».

«Мы пока не отзывали посла, но если такое решение [о назначении Саакашвили премьер-министром Украины] будет принято, конечно же, мы отзовем посла как минимум для консультаций», — сказал Гахария.

По его словам, Украина является стратегическим партнером для Грузии и ничто не сможет изменить этого в долгосрочной перспективе. Однако для стратегического партнера категорически недопустимо назначать человека, который был осужден и разыскивается за серьезные преступления в Грузии, отметил он.

В 2017 году лишенный гражданства Украины Саакашвили прорвался на территорию страны через пограничный пункт Шегини при помощи своих сторонников. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал, позднее отказав политику в требовании признать его беженцем.

В итоге в феврале 2018 года Саакашвили задержали в киевском ресторане. Люди в камуфляже повалили политика на пол, после чего под руки вывели его на улицу. В Погранслужбе Украины сообщили, что Саакашвили нарушил миграционное законодательство и был депортирован в Польшу — страну предыдущего пребывания.