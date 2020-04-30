В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

Михаил Саакашвили (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Правительство Украины не назначит бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ. Об этом заявил на брифинге глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«По моей информации, будет другое решение, и президент уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.

Арахамия объяснил решение тем, что был найден «другой формат», который обеспечит успех программе, которую Саакашвили хочет реализовать.

Лидер фракции не указал, какую именно новую должность получит экс-президент Грузии. Арахамия пояснил, что не может раскрыть детали назначения, так как это инициатива президента Украины Владимира Зеленского.