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В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Правительство Украины не назначит бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ. Об этом заявил на брифинге глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«По моей информации, будет другое решение, и президент уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.

Арахамия объяснил решение тем, что был найден «другой формат», который обеспечит успех программе, которую Саакашвили хочет реализовать.

Правительство Украины отозвало представление Саакашвили в вице-премьеры
Политика
Предвыборный плакат с изображением Михаила Саакашвили

Лидер фракции не указал, какую именно новую должность получит экс-президент Грузии. Арахамия пояснил, что не может раскрыть детали назначения, так как это инициатива президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее источник РБК, близкий к Саакашвили, рассказал, что правительство Украины отозвало представление о назначении экс-главы Одесской области вице-премьером. Об этом также писали украинские СМИ.

Сам Саакашвили рассказал 22 апреля, что получил от Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам. Саакашвили уточнил, что уже провел «очень содержательную и полезную» беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и намерен представить свои предложения по правительственной программе в Верховную раду.

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария пообещал, что Грузия отзовет своего посла с Украины «как минимум для консультации», если Саакашвили назначат на этот пост. Он отметил, что для Украины, как стратегического партнера, недопустимо назначать человека, который был осужден и разыскивается за серьезные преступления в Грузии.

Грузия пригрозила отозвать посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Политика
Михаил Саакашвили

28 апреля на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили появилось заявление главы государства. В нем Зурабишвили указала, что недопустимо назначение на государственную должность высокого уровня в правительство Украины человека, «которого приговорили все три уровня грузинских судов» и который в настоящее время преследуется за коррупционные правонарушения.

Материал дополняется

Автор: Громова Анна
Теги: Верховная Рада, Украина, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
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Правительство Украины отозвало представление Саакашвили в вице-премьеры
Политика
Грузия пригрозила отозвать посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Политика
Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером
Политика
РБК
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