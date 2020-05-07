Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 06 мая, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 06 мая, 13:05
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией Политика, 07:00 Глава МИД Чехии — РБК: «Мне платят не за старые споры с Россией» Политика, 07:00 В Китае все регионы понизили уровень угрозы COVID-19 до низкого Общество, 06:57 В США решили опубликовать десятки документов о «российском вмешательстве» Политика, 06:36 «Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ Общество, 06:02 Минкомсвязи опубликовало график вывозных рейсов с 10 по 15 мая Общество, 05:32 В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час Политика, 04:54 Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете Политика, 04:23 ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте» Общество, 03:56 Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе Общество, 03:56 Пентагон сообщил о гибели 132 мирных жителей из-за действий военных США Политика, 03:19 Стоимость российской нефти выросла до максимума с середины марта Бизнес, 02:51 В Польше сообщили об отмене президентских выборов 10 мая Политика, 02:03 Трамп наложил вето на запрет применения силы против Ирана Политика, 01:29
Политика ,  
0 

В США решили опубликовать десятки документов о «российском вмешательстве»

Нацразведка США уведомила комитет палаты представителей, что 53 стенограммы с показаниями готовы к публикации. По данным Fox News, в документах нет свидетельств о сговоре Трампа с Москвой во время кампании 2016 года

Комитет палаты представителей по разведке США готовится обнародовать 53 стенограммы показаний о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 году. Об этом сообщает Politico.

О том, что документы готовы для публикации, главу комитета Адама Шиффа уведомил и. о. директора национальной разведки Ричард Гренелл. Как заявил пресс-секретарь комитета, аппарат Гренелла завершил анализ стенограмм на предмет секретности, а Белый дом «после более чем годичной неоправданной задержки» дал согласие на их обнародование.

«Все стенограммы с нашими обязательными изменениями могут быть опубликованы без каких-либо опасений по поводу раскрытия секретных материалов», — приводит Fox News выдержку из отправленного 4 мая письма Гренелла.

Телеканал со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации и разведывательного сообщества сообщает, что в подготовленных для публикации стенограммах говорится, что у сотрудников разведки и правоохранительных органов США не было никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. К такому же выводу пришел и спецпрокурор Роберт Мюллер, чей доклад был обнародован в прошлом году. При этом в документе утверждалось, что Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Москва отрицает и то, и другое.

По данным Fox News, расшифрованные материалы могут вызвать вопросы к Шиффу, который ранее говорил, что есть «прямые доказательства» сговора Трампа с Москвой. «Шифф в панике», —заявил телеканалу высокопоставленный представитель администрации.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter