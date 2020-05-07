В США решили опубликовать десятки документов о «российском вмешательстве»

Нацразведка США уведомила комитет палаты представителей, что 53 стенограммы с показаниями готовы к публикации. По данным Fox News, в документах нет свидетельств о сговоре Трампа с Москвой во время кампании 2016 года

Комитет палаты представителей по разведке США готовится обнародовать 53 стенограммы показаний о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 году. Об этом сообщает Politico.

О том, что документы готовы для публикации, главу комитета Адама Шиффа уведомил и. о. директора национальной разведки Ричард Гренелл. Как заявил пресс-секретарь комитета, аппарат Гренелла завершил анализ стенограмм на предмет секретности, а Белый дом «после более чем годичной неоправданной задержки» дал согласие на их обнародование.

«Все стенограммы с нашими обязательными изменениями могут быть опубликованы без каких-либо опасений по поводу раскрытия секретных материалов», — приводит Fox News выдержку из отправленного 4 мая письма Гренелла.

Телеканал со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации и разведывательного сообщества сообщает, что в подготовленных для публикации стенограммах говорится, что у сотрудников разведки и правоохранительных органов США не было никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. К такому же выводу пришел и спецпрокурор Роберт Мюллер, чей доклад был обнародован в прошлом году. При этом в документе утверждалось, что Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Москва отрицает и то, и другое.

По данным Fox News, расшифрованные материалы могут вызвать вопросы к Шиффу, который ранее говорил, что есть «прямые доказательства» сговора Трампа с Москвой. «Шифф в панике», —заявил телеканалу высокопоставленный представитель администрации.