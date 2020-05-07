Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обратился в военное ведомство Чехии с просьбой передать демонтированный памятник России. Официальный представитель Министерства обороны Ян Пейшек прокомментировал, что Шойгу отправил свое письмо не в ту организацию. «Речь идет не о военном захоронении, а о памятнике, который принадлежит району Прага-6. Мы к нему отношения не имеем, а потому не сможем передать России то, что принадлежит не нам», — пояснил Петржичек.
Глава МИД Чехии также обратил внимание на до сих пор не решенный вопрос об обновлении находящихся в России памятников чехословацким легионерам. «В соглашении от 1999 года четко сказано, что защита захоронений и поддержание их в должном состоянии — обязанность властей той страны, где находятся эти захоронения», — сказал Петржичек. — Мы уже несколько раз обращались к России по поводу ремонта и восстановления захоронений чехословацких легионеров, но так и не получили положительного отклика. Я правда не понимаю, в чем проблема».
Демонтаж памятника маршалу Коневу
Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившийся на площади Интербригады в шестом районе Праги, был снят с пьедестала 3 апреля по решению городских властей. Как отмечал пресс-секретарь района Ондржей Шрамек, демонтировать памятник городской совет решил в сентябре прошлого года. Скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века.
В МИД России назвали такой шаг преступлением и нарушением Договора о дружбе от 1993 года. В Следственном комитете России снос памятника расценили как осквернение символов воинской славы России, совершенное публично. Шойгу обращался к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.
Потенциал экономических отношений
По мнению Томаша Петржичека, у России и Чехии остается серьезный нереализованный потенциал для торгового и инвестиционного партнерства. Реализовать его мешают проблемы, с которыми сталкиваются в России чешские предприниматели, а именно ухудшение делового климата и несоблюдение принципа верховенства права. «Более того, недостаток прозрачности и честности с российской стороны во время кризиса, вызванного поставками грязной нефти по трубопроводу «Дружба» год назад, подорвал доверие Европы к России как к ответственному и надежному поставщику энергоресурсов», — добавил Петржичек.
Глава МИД Чехии подчеркнул, что надеется на укрепление двусторонних связей, в том числе за счет молодежи. «Более 5 тыс. молодых людей из России учатся в наших университетах, и это дает надежду на будущее», — резюмировал он.
По итогам 2019 года торговый оборот России и Чехии составил $8,5 млрд (данные ФТС России). Это примерно на $100 млн меньше, чем по итогам прошлого года. По итогам 2018 года товарооборот России с Чехией показал 17,4% роста по сравнению с предыдущим годом, а в 2017 году подскочил на 35%. В 2013 году объем торгового оборота между странами составлял $11 млрд.
По результатам 2018 года Россия заняла 13-е место в списке крупнейших импортеров чешских товаров и седьмое место в списке экспортеров в республику, следует из официальной статистики Чехии. По совокупному товарообороту Россия отстает от Германии ($112 млрд), Польши ($26 млрд), Словакии ($24 млрд), Китая ($28 млрд), Франции ($16 млрд) и Австрии ($14 млрд).