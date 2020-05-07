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Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Диалог с Россией мог бы идти активнее, заявил в интервью РБК глава МИД Чехии Томаш Петржичек, если бы четко соблюдался принцип невмешательства сторон в политику друг друга и улучшился деловой климат в России
Томаш Петржичек
Томаш Петржичек (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. В то же время он выразил надежду, что Москва и Прага наладят более тесный и взаимовыгодный диалог. «Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры. При этом, как говорят, для танго нужны двое, и без взаимности со стороны России развивать диалог будет трудно», — сказал министр.

Глава МИД Чехии — РБК: «Мне платят не за старые споры с Россией»
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Томаш Петржичек

Петржичек назвал абсурдными намерения России вести уголовное преследование чешских политиков за демонтаж памятника. «В соглашении от 1993 года [Договор о дружбе между Россией и Чехией] не обозначено, что этот памятник может стоять именно только на площади в Праге и нигде больше. А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга», — напомнил Петржичек.

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Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу

Глава МИД Чехии выразил готовность начать переговоры по передаче скульптуры Москве. «Такие переговоры в настоящее время не ведутся, но в соответствии с Договором о дружбе 1993 года мы готовы к консультациям о том, как решить этот вопрос. В любом случае возможное перемещение статуи в Россию должно быть нашим решением», — заявил он. Петржичек, однако, напомнил, что памятник — собственность муниципальных властей Праги, а не правительства Чехии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обратился в военное ведомство Чехии с просьбой передать демонтированный памятник России. Официальный представитель Министерства обороны Ян Пейшек прокомментировал, что Шойгу отправил свое письмо не в ту организацию. «Речь идет не о военном захоронении, а о памятнике, который принадлежит району Прага-6. Мы к нему отношения не имеем, а потому не сможем передать России то, что принадлежит не нам», — пояснил Петржичек.

Глава МИД Чехии также обратил внимание на до сих пор не решенный вопрос об обновлении находящихся в России памятников чехословацким легионерам. «В соглашении от 1999 года четко сказано, что защита захоронений и поддержание их в должном состоянии — обязанность властей той страны, где находятся эти захоронения», — сказал Петржичек. — Мы уже несколько раз обращались к России по поводу ремонта и восстановления захоронений чехословацких легионеров, но так и не получили положительного отклика. Я правда не понимаю, в чем проблема».

Демонтаж памятника маршалу Коневу

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившийся на площади Интербригады в шестом районе Праги, был снят с пьедестала 3 апреля по решению городских властей. Как отмечал пресс-секретарь района Ондржей Шрамек, демонтировать памятник городской совет решил в сентябре прошлого года. Скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века.

В МИД России назвали такой шаг преступлением и нарушением Договора о дружбе от 1993 года. В Следственном комитете России снос памятника расценили как осквернение символов воинской славы России, совершенное публично. Шойгу обращался к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

Потенциал экономических отношений

По мнению Томаша Петржичека, у России и Чехии остается серьезный нереализованный потенциал для торгового и инвестиционного партнерства. Реализовать его мешают проблемы, с которыми сталкиваются в России чешские предприниматели, а именно ухудшение делового климата и несоблюдение принципа верховенства права. «Более того, недостаток прозрачности и честности с российской стороны во время кризиса, вызванного поставками грязной нефти по трубопроводу «Дружба» год назад, подорвал доверие Европы к России как к ответственному и надежному поставщику энергоресурсов», — добавил Петржичек.

Глава МИД Чехии подчеркнул, что надеется на укрепление двусторонних связей, в том числе за счет молодежи. «Более 5 тыс. молодых людей из России учатся в наших университетах, и это дает надежду на будущее», — резюмировал он.

По итогам 2019 года торговый оборот России и Чехии составил $8,5 млрд (данные ФТС России). Это примерно на $100 млн меньше, чем по итогам прошлого года. По итогам 2018 года товарооборот России с Чехией показал 17,4% роста по сравнению с предыдущим годом, а в 2017 году подскочил на 35%. В 2013 году объем торгового оборота между странами составлял $11 млрд.

По результатам 2018 года Россия заняла 13-е место в списке крупнейших импортеров чешских товаров и седьмое место в списке экспортеров в республику, следует из официальной статистики Чехии. По совокупному товарообороту Россия отстает от Германии ($112 млрд), Польши ($26 млрд), Словакии ($24 млрд), Китая ($28 млрд), Франции ($16 млрд) и Австрии ($14 млрд).

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Чехия, памятник, товарооборот
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