Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Диалог с Россией мог бы идти активнее, заявил в интервью РБК глава МИД Чехии Томаш Петржичек, если бы четко соблюдался принцип невмешательства сторон в политику друг друга и улучшился деловой климат в России

Томаш Петржичек (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. В то же время он выразил надежду, что Москва и Прага наладят более тесный и взаимовыгодный диалог. «Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры. При этом, как говорят, для танго нужны двое, и без взаимности со стороны России развивать диалог будет трудно», — сказал министр.

Петржичек назвал абсурдными намерения России вести уголовное преследование чешских политиков за демонтаж памятника. «В соглашении от 1993 года [Договор о дружбе между Россией и Чехией] не обозначено, что этот памятник может стоять именно только на площади в Праге и нигде больше. А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга», — напомнил Петржичек.

Глава МИД Чехии выразил готовность начать переговоры по передаче скульптуры Москве. «Такие переговоры в настоящее время не ведутся, но в соответствии с Договором о дружбе 1993 года мы готовы к консультациям о том, как решить этот вопрос. В любом случае возможное перемещение статуи в Россию должно быть нашим решением», — заявил он. Петржичек, однако, напомнил, что памятник — собственность муниципальных властей Праги, а не правительства Чехии.