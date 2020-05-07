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Глава МИД Чехии назвал возможный срок открытия границы для россиян

Границы Чехии будут открываться постепенно, возобновление сообщения с Россией возможно не раньше чем через несколько месяцев, сказал РБК глава чешского МИДа
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Сначала Чехия собирается возобновить поездки граждан в соседние страны и государства, успешно справившиеся с первым этапом пандемии, только потом можно будет возобновить поездки в страны, наиболее пострадавшие от коронавируса, сообщил в интервью РБК глава МИД Чехии Томаш Петржичек. К последним он отнес Италию, США и Россию. Сначала границы будут открыты для бизнеса, потом для путешествий по семейным обстоятельствам, затем для туристов, уточнил министр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Возобновление начнется с поездок в Словакию или Австрию, потом министр считает возможным открыть сообщение с Хорватией, Грецией или Португалией. «Более общая задача — восстановить нормальное сообщение внутри Шенгенской зоны, насколько это возможно. Что же касается стран, которые серьезно пострадали от пандемии вируса, например Италия, Россия или США, то здесь размышлять о каких-то конкретных датах пока рано. Думаю, что открыть границы и восстановить сообщение удастся только по прошествии нескольких месяцев», — оценил Петржичек сроки восстановления сообщения с Россией. 14 марта Чехия приостановила оформление виз. «Чешские дипломатические миссии в России начнут выдавать визы на основе эпидемиологической ситуации», — отметил министр.

Чехия стала первой открывшей границы страной в ЕС
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Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Ранее президент Чехии Милош Земан предположил, что границы страны останутся закрытыми еще год, но правительство считает возможным начать постепенно открывать их уже этим летом. «Я считаю, что ограничения на путешествия сроком на год или больше не оправданны. Это мнение разделяют и некоторые специалисты по конституционному праву. Наша задача — вернуть Чешскую Республику к докризисному состоянию как можно скорее, но не ценой здоровья людей. Границы должны открываться поэтапно», — пояснил Петржичек РБК. В 2019 году Чехию посетили почти 560 тыс. российских туристов.

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Чехия одной из первых в Европейском союзе стран начала ослаблять введенные меры изоляции. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране за все время наблюдения было выявлено 7899 случаев заболевания COVID-19, из них 258 — со смертельным исходом. «Мы ввели жесткие меры и приостановили распространение вируса, но потребуется время, чтобы окончательно его одолеть», — утверждает дипломат. Сейчас необходимо сосредоточиться на стабилизации экономики: «Это крайне непростая задача, и здесь нам потребуется более тесное сотрудничество внутри ЕС — вместе нам легче преодолеть этот сложный период». Ранее в Европейском союзе было согласовано выделение €500 млрд на помощь экономикам стран.

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Фото: Olivier Hoslet / AP

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: Чехия, коронавирус, границы
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