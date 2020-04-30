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Пандемия коронавируса ,  
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Глава дипломатии ЕС оценил вероятность распада Евросоюза из-за пандемии

Вызванный коронавирусом кризис может быть сильнее кризиса еврозоны 2009 года, однако все разговоры о разобщенности или о возможном «конце ЕС» не имеют под собой оснований, уверен представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель
Фото: Olivier Hoslet / AP
Фото: Olivier Hoslet / AP

Европейскому союзу на начальном этапе пандемии не хватало скоординированности в действиях, однако сейчас Брюссель и страны союза действуют слаженно. Об этом РБК заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. «Перекладывать вину за все проблемы на Европейский союз — распространенная тактика, к которой порой прибегают и сами его страны-участники. Правда, что на начальном этапе пандемии действиям ЕС недоставало слаженности. Тем не менее сейчас мы действуем согласованно и успешно боремся с вирусом и его последствиями как внутри наших границ, так и совместно с соседями», — сказал он в своем первом интервью российскому СМИ со времени утверждения в должности в конце 2019 года.

Глава дипломатии ЕС — РБК: «Каждый новый кризис лишь закалял Евросоюз»
Политика
Жозеп Боррель

По словам Борреля, он был удивлен, когда узнал о плакатах на улицах сербской столицы с похвалой в адрес Китая и его лидера. «Разумеется, необходимо замечать любую помощь и выражать признательность. В то же время стоит обратить внимание, что ЕС всегда очень много помогал своим соседям на Балканах, в том числе Сербии, и продолжает делать это сейчас. Поэтому я считаю такую критику необоснованной. Евросоюз по-прежнему остается главным источником финансовой помощи для наших соседей в Европе, а также для стран Африки», — настаивает Боррель.

Отчуждение союзников: почему странам ЕС трудно вместе бороться с вирусом
Мнение
Фото: Andrew Medichini / AP

Во время вспышки коронавируса в Китае ЕС направил туда 60 т средств медицинского назначения, напомнил представитель ЕС. «Позже, когда вирус добрался до Европы, Китай стал помогать нам — и примерно в тех же объемах, что ранее получал от нас. Разница лишь в том, какое освещение получила китайская поддержка, а какое — помощь, оказанная Европой. Страны сами решают, насколько популяризировать свои действия», — объяснил он дискуссию в связи с получаемой в ЕС помощью.

Закалка коронавирусом

По мнению Борреля, после пандемии Европа «станет только сильнее». «Ведь Европейский союз был выкован в кризисах. Как только европейский проект сталкивается с новым серьезным испытанием, начинаются разговоры, что ему настал конец, что он вот-вот распадется на части. Однако в результате каждый новый кризис лишь закалял, укреплял Евросоюз», — выразил надежду главный дипломат ЕС.

Оценивая масштаб угрозы, которую представляет для ЕС пандемия коронавируса, Боррель напомнил, что еще в прошлом веке на долю Европы выпадали и более серьезные потрясения, в частности две мировые войны. «Но с точки зрения экономики текущий кризис, пожалуй, действительно является самым масштабным в истории европейского проекта, масштабнее даже, чем кризис еврозоны 2009 года», — допускает он.

Как в Европе постепенно смягчают карантин. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В конце февраля, когда новый коронавирус стал распространяться по территории Европейского союза, национальные правительства начали принимать односторонние меры для снижения заболеваемости. В начале марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения Италии за то, что в нужное время не было оказано всей необходимой помощи. Европейский союз допустил задержку с предоставлением помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса, однако позже страны ЕС предприняли конкретные действия, говорил в интервью РБК и посол Италии в России Паскуале Терраччано.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Не смог Евросоюз и оперативно согласовать пакет макрофинансовой помощи европейской экономике. Для выработки и принятия единого решения потребовалось несколько недель. Однако в итоге был принят один из крупнейших в истории союза пакетов мер на общую сумму более чем €500 млрд. Впрочем, большая часть этой суммы — кредиты, а не прямая поддержка в форме грантов. В будущем страны ЕС намерены сформировать фонд восстановления европейской экономики размером более €1 трлн.

Еврогруппа одобрила антикризисные меры для помощи экономике на €500 млрд
Политика
Марио Сентену

 

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: Евросоюз, коронавирус
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