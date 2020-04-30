Глава дипломатии ЕС оценил вероятность распада Евросоюза из-за пандемии

Вызванный коронавирусом кризис может быть сильнее кризиса еврозоны 2009 года, однако все разговоры о разобщенности или о возможном «конце ЕС» не имеют под собой оснований, уверен представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

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Европейскому союзу на начальном этапе пандемии не хватало скоординированности в действиях, однако сейчас Брюссель и страны союза действуют слаженно. Об этом РБК заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. «Перекладывать вину за все проблемы на Европейский союз — распространенная тактика, к которой порой прибегают и сами его страны-участники. Правда, что на начальном этапе пандемии действиям ЕС недоставало слаженности. Тем не менее сейчас мы действуем согласованно и успешно боремся с вирусом и его последствиями как внутри наших границ, так и совместно с соседями», — сказал он в своем первом интервью российскому СМИ со времени утверждения в должности в конце 2019 года.

По словам Борреля, он был удивлен, когда узнал о плакатах на улицах сербской столицы с похвалой в адрес Китая и его лидера. «Разумеется, необходимо замечать любую помощь и выражать признательность. В то же время стоит обратить внимание, что ЕС всегда очень много помогал своим соседям на Балканах, в том числе Сербии, и продолжает делать это сейчас. Поэтому я считаю такую критику необоснованной. Евросоюз по-прежнему остается главным источником финансовой помощи для наших соседей в Европе, а также для стран Африки», — настаивает Боррель.

Во время вспышки коронавируса в Китае ЕС направил туда 60 т средств медицинского назначения, напомнил представитель ЕС. «Позже, когда вирус добрался до Европы, Китай стал помогать нам — и примерно в тех же объемах, что ранее получал от нас. Разница лишь в том, какое освещение получила китайская поддержка, а какое — помощь, оказанная Европой. Страны сами решают, насколько популяризировать свои действия», — объяснил он дискуссию в связи с получаемой в ЕС помощью.