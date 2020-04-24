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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Чехии сообщили об ослаблении карантинных мер из-за коронавируса

Правительство Чехии разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, передает Prague morning.

Границы Чехии были закрыты как на въезд иностранцев, так и на выезд граждан страны с 16 марта в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Покидать дом можно было только для поездки на работу, а также для похода в продуктовый или аптечный магазин.

«Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии», — сообщил Войтех. Кроме того, с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин, отметил министр.

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Кроме того, в Чехию частично разрешили въезд страну для иностранцев. Согласно информации с сайта правительства, при «определенных условиях» в страну смогут приехать граждане Евросоюза или студенты европейских университетов.

С 27 апреля правительство также разрешило возобновить обучение в вузах  и открыть фитнес-центры, библиотеки и магазины площадью до 2 500 кв. м. При положительной динамике эпидемии 11 мая работу возобновят торговые центры, музеи и парикмахерские, а еще через две недели — гостиницы и рестораны.

Ранее, 20 апреля, президент Чехии Милош Земан заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж следует продлить на год, чтобы избежать второй вспышки коронавируса. По его словам, гражданам страны лучше не выезжать за рубеж, а «наслаждаться красотой чешских пейзажей».

Согласно последним данным, в Чехии зафиксировали 7,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 210 пациентов умерли. Еще более 2,1 тыс. заболевших выздоровели.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Чехия
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