Власти Чехии сообщили об ослаблении карантинных мер из-за коронавируса

Правительство Чехии разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, передает Prague morning.

Границы Чехии были закрыты как на въезд иностранцев, так и на выезд граждан страны с 16 марта в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Покидать дом можно было только для поездки на работу, а также для похода в продуктовый или аптечный магазин.

«Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии», — сообщил Войтех. Кроме того, с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин, отметил министр.

Кроме того, в Чехию частично разрешили въезд страну для иностранцев. Согласно информации с сайта правительства, при «определенных условиях» в страну смогут приехать граждане Евросоюза или студенты европейских университетов.