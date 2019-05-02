Военные сообщили о новой попытке обстрела авиабазы Хмеймим боевиками

Атака была предпринята 2 мая, она была отражена, рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. За последний месяц таких попыток обстрела было 12, уточняли накануне военные

Террористы совершили еще одну попытку обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом журналистам рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Виктор Купчишин, передает ТАСС.

Атака, по его словам, была предпринята 2 мая. Обстрел шел со стороны «боевиков незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика», уточнил он.

«Все обстрелы отражены», — заверил Купчишин. Российские военнослужащие при инциденте не пострадали, ущерба объектам базы также нет, резюмировал он.

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