Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,08 -0,36 EUR Бирж. 72,94 -0,18 Brent 71,29 +1,74% USD Нал. 65,71 63,76 EUR Нал. 73,54 71,60 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1200 +0,0026 BTC/USD Бирж. 5 993,40 -56,60 IMOEX 2 580,95 +0,22% RTSI 1 248,39 +0,84% DJIA 26 504,95 +0,75% Nasdaq 8 164,00 +1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 07:58 В команде Зеленского заявили о поддержке курса Порошенко по НАТО и ЕС Политика, 07:51 Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве Общество, 07:39 Многоэтажный жилой дом загорелся в Железноводске Общество, 07:24 Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии Политика, 07:00 WSJ узнала о возможном отказе Китая от торговых переговоров с США Экономика, 06:50 Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом Общество, 06:41 Избирком Северной Македонии сообщил о победе Стево Пендаровски на выборах Политика, 06:00 Мурманские власти выплатят по ₽1 млн семьям погибших при крушении SSJ-100 Общество, 05:34 WSJ сообщила о сокрытии Boeing проблем с лайнером 737 MAX Общество, 05:17 Ространснадзор проверит «Аэрофлот» и Шереметьево после крушения SSJ-100 Общество, 04:51 Полиция задержала устроившего стрельбу возле торгового центра в Москве Общество, 04:23 США решили использовать авианосец «Авраам Линкольн» для «сигнала» Ирану Политика, 04:17 Москвичам пообещали жару в рабочие дни между майскими праздниками Общество, 03:58
Война в Сирии ,  
0 
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
Более половины россиян желают завершения операции России в Сирии, показал опрос Левада-центра. Примерно треть респондентов видят риски перерастания конфликта в «новый Афганистан»
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

«Новый Афганистан»

55% россиян считают, что Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, показал опрос «Левада-центра» (его итоги есть у РБК). За продолжение операции высказалась всего 30% опрошенных. В августе 2017 года в пользу завершения выступало 49% респондентов.

37% опрошенных опасаются превращения Сирии в «новый Афганистан» для России (в августе 17-ого так считали 32%). В то же время 50% считают такой сценарий маловероятным.

Более трети россиян (35%) государственную политику России по отношению к Сирии не одобряют. Обратного мнения придерживается 53% респондентов.

Апрельский опрос социологи проводили среди 1625 человек в 137 населенных пунктах, в 50 регионах, методом личного интервью.

Левада-центр фиксирует резкий спад интереса россиян к событиям в Сирии: с 86% до 61% за год. В этом апреле всего 13% внимательно наблюдают за событиями в ближневосточном государстве и 48% немного о них знает.

Согласно опросу ВЦИОМ в прошлом феврале, более трети респондентов поддерживало нынешнюю политику властей в вопросе участия России в сирийском конфликте (34%). А ситуацией в Сирии тогда интересовалось большинство опрошенных (84%). По данным опроса ФОМ в этом феврале, среди достижений операции чаще всего называли «помощь и восстановление Сирии» (15%).

Телевизор против холодильника

Спад интереса к Сирии замдиректора Левада-центра Денис Волков связывает с окончанием активной фазы военной операции и снижением количества новостей о ней. Востоковед Гумер Исаев согласен с тем, что спад интереса людей к Сирии связан со снижением новостного фона. «По сравнению с прошлым годом, когда были активные боевые действия, сейчас там ситуация более или менее спокойна, несмотря на приближающийся топливный кризис», — отметил он. По мнению Исаева, традиционно война на Ближнем востоке воспринимается россиянами негативно из-за исторической памяти о конфликтах в Афганистане и в Чечне.

По наблюдениям Волкова, респонденты изначально слабо понимали цели России в Сирии и желали сворачивания операции в стране. «Но при отсутствии потока плохих новостей оттуда настроения были скорее такими: делайте в своей Сирии что хотите, главное чтобы нас это сильно не касалось», - говорит социолог.

Чем выше цены в магазинах, тем меньше люди склонны думать о геополитике, и больше — о ценах на продукты, комментирует результаты опроса политолог Алексей Макаркин. «С безработицей, понижением уровня зарплаты у людей появляется раздражение от внешнеполитической повестки. Экономические проблемы и потеря ощущения «жизни в окопе» сильно подорвали доверие к телевизору. Сирия и прочие, уже не интересны обычному рядовому зрителю, так не соответствуют его интересам", - считает политолог.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы президента Башара Асада, светская вооруженная оппозиция и группировки исламистов.

Россия официально начала военную операцию в Сирии в 2015 году. По официальным даным, за время операции погибли 112 военнослужащих России, половина из них — жертвы катастроф Ан-26 и Ил-20. Источники РБК и других СМИ также сообщали о потерях в Сирии наемников из «ЧВК Вагнера», связанной с главой ресторанной компании «Конкорд» Евгением Пригожиным.

Еще в декабре 2017 года президент Владимир Путин во время посещения российской военной базы в Сирии отдал приказ о выводе российской группировки — это решение последовало после разгрома большей части группировки боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство». 

Автор: Владимир Дергачев
При участии: Михаил Нестеркин
Теги: Сирия, Опрос, Левада-центр, Минобороны
Материалы по теме
Как российские войска возвращаются из Сирии
Политика
Более 50% россиян увидели угрозу начала третьей мировой войны из-за Сирии
Политика
Боевики нарушили режим прекращения огня в двух провинциях Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter