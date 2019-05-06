Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

Более трети россиян (35%) государственную политику России по отношению к Сирии не одобряют. Обратного мнения придерживается 53% респондентов.

Апрельский опрос социологи проводили среди 1625 человек в 137 населенных пунктах, в 50 регионах, методом личного интервью.

Левада-центр фиксирует резкий спад интереса россиян к событиям в Сирии: с 86% до 61% за год. В этом апреле всего 13% внимательно наблюдают за событиями в ближневосточном государстве и 48% немного о них знает.

Согласно опросу ВЦИОМ в прошлом феврале, более трети респондентов поддерживало нынешнюю политику властей в вопросе участия России в сирийском конфликте (34%). А ситуацией в Сирии тогда интересовалось большинство опрошенных (84%). По данным опроса ФОМ в этом феврале, среди достижений операции чаще всего называли «помощь и восстановление Сирии» (15%).

Телевизор против холодильника

Спад интереса к Сирии замдиректора Левада-центра Денис Волков связывает с окончанием активной фазы военной операции и снижением количества новостей о ней. Востоковед Гумер Исаев согласен с тем, что спад интереса людей к Сирии связан со снижением новостного фона. «По сравнению с прошлым годом, когда были активные боевые действия, сейчас там ситуация более или менее спокойна, несмотря на приближающийся топливный кризис», — отметил он. По мнению Исаева, традиционно война на Ближнем востоке воспринимается россиянами негативно из-за исторической памяти о конфликтах в Афганистане и в Чечне.

По наблюдениям Волкова, респонденты изначально слабо понимали цели России в Сирии и желали сворачивания операции в стране. «Но при отсутствии потока плохих новостей оттуда настроения были скорее такими: делайте в своей Сирии что хотите, главное чтобы нас это сильно не касалось», - говорит социолог.

Чем выше цены в магазинах, тем меньше люди склонны думать о геополитике, и больше — о ценах на продукты, комментирует результаты опроса политолог Алексей Макаркин. «С безработицей, понижением уровня зарплаты у людей появляется раздражение от внешнеполитической повестки. Экономические проблемы и потеря ощущения «жизни в окопе» сильно подорвали доверие к телевизору. Сирия и прочие, уже не интересны обычному рядовому зрителю, так не соответствуют его интересам", - считает политолог.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы президента Башара Асада, светская вооруженная оппозиция и группировки исламистов.

Россия официально начала военную операцию в Сирии в 2015 году. По официальным даным, за время операции погибли 112 военнослужащих России, половина из них — жертвы катастроф Ан-26 и Ил-20. Источники РБК и других СМИ также сообщали о потерях в Сирии наемников из «ЧВК Вагнера», связанной с главой ресторанной компании «Конкорд» Евгением Пригожиным.

Еще в декабре 2017 года президент Владимир Путин во время посещения российской военной базы в Сирии отдал приказ о выводе российской группировки — это решение последовало после разгрома большей части группировки боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».