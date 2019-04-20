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Политика ,  
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Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос Ipsos.

Согласно исследованию, результаты работы Трампа одобрили 37% респондентов. При этом 15 апреля его деятельность положительно оценивали 40% опрошенных. Агентство отмечает, что в марте этот показатель составлял 43%. Reuters добавляет, что число одобряющих деятельность президента опустилась до самого низкого уровня с начала 2019 года.

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Доклад Мюллера. Главное

Неодобрение работы Траимпа выразили 56% опрошенных. В то же время 40% респондентов посчитали, что президенту нужно объявить импичмент, но 42% заявили обратное.

В то же время 47% опрошенных заявили, что президент должен подать в отставку. Однако только 31% американцев уверенно заявил, что Трамп или кто-либо из его предвыборного штаба работал с Россией, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

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18 апреля Минюст США опубликовал 448-страничный доклад Роберта Мюллера. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что он не установил сговора между членами предвыборного штаба Трампа с Россией для вмешательства в выборы.

В середине января рейтинг Трампа снизился до 44% на фоне рекордной по срокам приостановки работы федерального правительства. Она была связана с разногласиями в конгрессе по поводу финансирования строительства стены на границе с Мескикой. При этом в декабре 2018 года деятельность президента одобряли 47% американцев.

Теги: Дональд Трамп, Рейтинг, одобрение, Роберт Мюллер
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