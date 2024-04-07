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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о готовности Украины получить помощь от США в кредит

Зеленский: Украина готова получать военную помощь от США в кредит
Сюжет
Военная операция на Украине
Если Украине предложат предоставить пакет помощи в кредит сейчас, или бесплатно, но через год, страна выберет первый вариант, заявил Владимир Зеленский. Москва осуждает поставки оружия Киеву
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Украина рассчитывает, что конгрессмены в США все же проголосуют за выделение дальнейшей помощи Киеву, но, если этого не произойдет, страна готова получать от Вашингтона оружие в кредит. Об этом в эфире национального телемарафона заявил президент Владимир Зеленский, передает «Зеркало недели»

Зеленский привел содержание разговора с американским сенатором, который недавно посетил Украину. «Он говорит: А ты согласишься на кредитные деньги? Если, например, скажут, что деньги кредитные или ты не получишь», — процитировал президент законодателя. В ответ украинский лидер сказал: «А зачем эти выборы, если выбора нет? Мы согласимся на любой вариант».

Зеленский не уточнил имя своего собеседника, но, как напоминает издание, в марте в Киев приезжал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). После встречи с украинским президентом он заявил, что помощь стране можно было бы предоставить в виде кредита под низкие проценты с возможностью отказа от него.

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По словам Зеленского, если бы Украине предложили предоставить пакет помощи в кредит, или бесплатно через год, то его страна выбрала бы первый вариант. «Мы хотим выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями», — сказал он.

У ВСУ есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить, допустил украинский лидер. Для того, чтобы проводить контрнаступление, боеприпасов не хватает, признал он.

Конгресс США с октября 2023 года не может решать вопрос о выделении финансирования на поддкржку Украины. В феврале сенат одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд, в него входит $60 млрд для Киева. Однако палата представителей до сих пор не может согласовать финансирование. Ее спикер Майк Джонсон заявил о намерении вынести на голосование свой законопроект о помощи Украине после каникул (они закончатся 9 апреля). Он включает в себя возможность предоставления Киеву кредита.

Российские власти осуждают Запад за помощь Украине, при этом заявляют, что поставки вооружений только затягивают военный конфликт, но не способны изменить его ход.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский военная помощь оружие США Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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