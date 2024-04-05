Генсек ООН назвал конфликт в Газе смертоноснейшим для мирного населения

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Война между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа стала самым смертоносным конфликтом для гражданского населения. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«По своей скорости, масштабам и бесчеловечной свирепости война в Газе является самым смертоносным из конфликтов — для мирных жителей, для сотрудников гуманитарных организаций, журналистов, работников здравоохранения и для наших собственных коллег», — сказал Гутерриш. По его словам, в регионе были убиты около 196 сотрудников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН.

«За последние шесть месяцев израильская военная кампания принесла палестинцам в секторе Газа безжалостную смерть и разрушения», — добавил Гутерриш. По его словам, в регионе погибли более 32 тыс. гражданских лиц, еще свыше 75 тыс. получили ранения.

Гутерриш заявил, что гуманитарные работники, с которыми он общался, сказали, что кризис в Газе «не похож ни на что, что они когда-либо видели». Он подчеркнул, что мирное население региона умирает из-за отсутствия воды и еды. «Ничто не может оправдать коллективное наказание палестинского народа», — подчеркнул генсек ООН.

Сотрудники гуманитарных организаций неоднократно погибали в секторе Газа. Так, 2 апреля под израильский авиаудар попал конвой организации World Central Kitchen (WCK). Погибли семь человек, среди которых были граждане Австралии, Польши, Великобритании, Палестины, а также сотрудник с двойным гражданством США и Канады.

Гуманитарщики передвигались на двух бронированных и одном небронированном автомобиле, на которые были нанесены логотипы организации. Перед ударом они разгрузили партию более чем в 100 т продовольствия на складе в городе Дейр-эль-Балах в центральной части эксклава.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «трагическим» инцидентом и пообещал «сделать все», чтобы предотвратить повторение подобного. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что удар был нанесен по ошибке из-за «неправильной идентификации ночью, во время войны, в очень сложных условиях». Двоих израильских офицеров, ответственных за удар, решили уволить.