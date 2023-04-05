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Гибель военкора Татарского ,  
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Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России

Владимир Путин: западные спецслужбы помогают Киеву в организации терактов в России
Путин заявил, что теракты в новых регионах России и на остальной ее территории проводятся «неонацистами» и их «пособниками» не без участия со стороны Запада
Фото: Виктория Саитова / РБК Петербург
Фото: Виктория Саитова / РБК Петербург

Западные спецслужбы помогают Киеву в организации терактов на территории России, заявил президент Владимир Путин во время совещания Совета безопасности, трансляция которого шла в эфире телеканала «Россия 24».

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран — западных спецслужб», — заявил глава государства.

На новых территориях, указал Путин, теракты «устраиваются регулярно», а их цели — это представители власти, правоохранительных органов, общественные деятели, журналисты, преподаватели школ и вузов, сказал он.

На совещании вместе с Путиным присутствовали врио глав новых регионов — Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Владимир Сальдо (Херсонская область) и Евгений Балицкий (Запорожская область). Остальные участники были подключены к совещанию по видеосвязи.

2 апреля в Петербурге во время взрыва в кафе погиб блогер-военкор Владлен Татарский. Пострадали более 40 человек. Кремль назвал случившееся терактом.

Взрывное устройство было в бюсте, который Татарскому подарила петербурженка Дарья Трепова. Она арестована, ей предъявлены обвинения по двум статьям УК. В Следственном комитете заявили, что Трепова в данной ситуации выполняла «указания лиц, действовавших с территории Украины». Киев заявил, что произошедшее — это «внутренний терроризм».

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На следующий день в Мелитополе произошел взрыв автомобиля, в результате пострадал бывший глава администрации поселка Акимовка Максим Забурев. СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь чиновника. Установлено, что под машину заложили самодельное взрывное устройство.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин теракты спецслужбы Запада
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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