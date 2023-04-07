Байден продлил санкции против России

Белый дом: Байден продлил ряд санкций против России, введенных после начала спецоперации

Россия занималась «вредоносной деятельностью» в отношении США, в том числе «препятствовала проведению демократических выборов» в стране, а также нарушила «территориальную целостность государств», отмечает Белый дом

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Президент США Джо Байден продлил на год действие режима ряда антироссийских санкций, введенных под предлогом вмешательства России в американские выборы и после начала военной операции на Украине. Об этом сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что Россия занималась «вредоносной деятельностью» в отношении США, в том числе Москва якобы препятствовала проведению «свободных и честных демократических выборов» и подрывала «демократических институтов на территории США, их союзников и партнеров».

Помимо этого Вашингтон счел, что Москва:

«нарушила устоявшиеся принципы международного права, включая территориальную целостность государств»;

«поощряла и использовала транснациональную коррупцию для оказания влияния на иностранные правительства»;

«осуществляла экстерриториальную деятельность», направленную против диссидентов или журналистов;

«подрывала безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».

Все это, по мнению Байдена, продолжает представлять «экстраординарную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

«По этой причине чрезвычайное положение в стране <...> должно продолжать действовать после 15 апреля 2023 года. Поэтому <...> я продлеваю на год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 14024», — говорится в заявлении Байдена.

Минфин США 15 апреля 2021 года включил 16 организаций и 16 физлиц из России, которые, по мнению американских властей, стоят за взломом программного обеспечения компании SolarWinds и кибератакой на сети ряда американских министерств, а также вмешивались в президентские выборы в США 2020 году.

Меры Вашингтона также включали запрет на ряд операций с суверенным долгом России. США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином России после 14 июня 2021 года.

В Москве неоднократно отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. В марте 2021 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в американские выборы. «Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов», — подчеркнул он.

В марте и апреле 2022 года Байден издал указы 14068 и 14071 о принятии дополнительных мер в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленным в указе 14024. Первый из них предусматривал введение импортных ограничений на ряд российских товаров и дополнительные секторальные санкции. Второй — полный запрет на новые инвестиции в Россию.

В конце марта этого года Байден уже продлевал на год срок действия режима чрезвычайного положения и антироссийских санкций за кибератаки, которым якобы подверглась страна.

Тогда в заявлении говорилось, что «вредоносная активность» России в киберпространстве продолжает представлять угрозу для американской национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

Кремль и российский МИД обвинения в причастности к кибератакам отвергали и называли их нелепыми.

С начала российской спецоперации на Украине США ввели десять пакетов санкций против России. Они включали в себя масштабные ограничения финансовой системы России (включая ЦБ и крупнейшие банки), деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших бизнесменов и членов их семей.

Президент России Владимир Путин называл санкции, которые Запад ввел против страны, бездумными и безумными, и заявил, что скорость, с которой их вводили, и количество ограничений, с которыми столкнулась Россия, прецедентов не знают.