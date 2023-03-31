США продлили экспортные санкции против «Аэрофлота» на 180 дней

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Министерство торговли США продлило действие экспортных ограничений в отношении авиакомпании «Аэрофлот» на 180 дней. Постановление опубликовано в электронной базе Федерального реестра, его подписал помощник министра торговли Мэттью Аксельрод. Документ вступит в силу 3 апреля.

Запрос на возобновление распоряжения о временном отказе в экспортных привилегиях поступил 7 марта от Бюро промышленности и безопасности (входит в структуру Минторга). «Письменный запрос был подан более чем за 20 дней до истечения срока действия распоряжения. Копия запроса на возобновление действия [рестрикций] была направлена в «Аэрофлот», — говорится в заявлении.

Минторг США ввел ограничение сроком 180 дней в отношении «Аэрофлота» 7 апреля прошлого года. Под ограничения также попали авиакомпании Utair и Azur Air, позже аналогичные санкции были введены против компании «Россия». Свое решение ведомство объяснило «продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с комплексным экспортным контролем в отношении России», введенным Министерством торговли США.

Министр Джина Раймондо говорила, что Вашингтон лишает российских авиакомпаний не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта американских товаров из-за рубежа.

Этот запрет, как следует из документа, был продлен на 180 дней 3 октября прошлого года.

После начала военной операции на Украине США ввели ограничения на экспорт товаров авиационной отрасли в Россию. Все самолеты, произведенные в США или имеющие в своем составе более 25% деталей американского производства, должны получать специальную лицензию, если их планируется поставить в Россию. Также для российских самолетов закрыли небо, ограничения касаются в том числе полетов всех судов «Аэрофлота».