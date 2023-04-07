Лавров заявил о «небольшом обострении» из-за продления зерновой сделки

В марте зерновую сделку продлили на два месяца, но пока сохраняются и ужесточаются «препоны» для выполнения российской части соглашения, сказал министр. Запад отвергает обвинения

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Россия продлила выполнение своих обязательств по зерновой сделке на 60 дней, это было «небольшим обострением», связанным с требованием Москвы выполнять условия соглашения, сказал глава МИДа Сергей Лавров после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавошоглу.

«Ну, мы, да, пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней, исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка», — сказал он.

По его словам, российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется»: «Препоны на пути финансирования, логистического оформления, транспортировки, страхования, экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются». Лавров предупредил, что Россия готова экспортировать продовольствие вне зерновой сделки, «если придется». По его словам, вопрос уже обсуждался с Турцией и Катаром, они к этому готовы.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили при посредничестве Турции и ООН в прошлом июле. «Черноморская зерновая инициатива», первая часть договоренностей, затрагивала вывоз зерна из украинских портов, вторая — меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН — касалась снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Москва неоднократно выдвигала обвинения в невыполнении второй части соглашения, но с 18 марта сделку продлили еще на 60 дней.

Миссия Евросоюза в России опровергала обвинения Москвы о создании санкционных препятствий для российского агроэкспорта. «Санкции ЕС в отношении России не запрещают импортировать, экспортировать, покупать или торговать продуктами питания и удобрениями из России. Сделки разрешены, даже если в них участвуют подсанкционные лица, санкции не распространяются на третьи страны», — сообщили РБК в миссии.

Кремль называл продление зерновой сделки «жестом доброй воли». В ООН отмечали, что не располагают всеми полномочиями, чтобы решить спорные вопросы между сторонами. «У нас в руках не все рычаги. Что у нас действительно есть, так это решимость сдвинуть дело с мертвой точки, и мы будем продолжать это делать», — сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.