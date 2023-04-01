Bloomberg узнал об уходе из России третьего крупного зернового трейдера

Вслед за Viterra и Cargill уход с российского рынка рассматривает и американский трейдер Archer Daniels Midland Company, сообщили источники Bloomberg. Агентство связывает это с давлением со стороны властей США

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Одна из крупнейших международных агропромышленных компаний Archer Daniels Midland Company (ADM) рассматривает возможность ухода с российского рынка вслед за американскими Viterra и Cargill, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

По данным агентства, на уход из России международных зерновых трейдеров повлияли власти США, которые потребовали от корпораций прекратить любую деятельность с Москвой. В то же время Bloomberg отмечает, что после ухода западных компаний контроль России над глобальными поставками продовольствия усилится, а доходы Москвы значительно вырастут.

«Финансируемые государством [Россией] трейдеры уже захватили большую часть рынка, когда президент Владимир Путин сделал продовольственный суверенитет приоритетом своей политики, а экспорт зерна стал символом его геополитической власти», — говорится в статье.

По прогнозу Минсельхоза США, на который ссылается Bloomberg, Россия в сезоне 2022–2023 годов продаст около 43,5 млн т зерна, что станет рекордным показателем для ее ближайших конкурентов. Так, весь Евросоюз продаст только 37 млн т зерна, США — 21,1 млн т, а Украина — 13,5 млн т.

ADM — международная агропромышленная корпорация, один из крупнейших в мире поставщиков продуктов питания и сельскохозяйственных продуктов, крупнейший переработчик кукурузы, выпускает также пищевые ингредиенты, корма для животных, продукцию для промышленных и энергетических целей. В составе компании 500 заготовительных центров, 270 предприятий по производству пищевых ингредиентов, 44 инновационных центра и крупнейшая логистическая сеть. В 2018 году ADM и компания «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» (входит в группу «Астон» бизнесмена Вадима Викулова) подписали соглашение о совместном предприятии по производству крахмалов и сиропов в Рязанской и Владимирской областях.

В конце марта о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля официально уведомил трейдер Viterra, на долю которого приходилось до 7,9% от общего объема экспорта. Управляющий директор «Витерра Рус» Николай Демьянов уточнил РБК, что трейдер ведет переговоры о продаже своих инфраструктурных активов в стране. «Менеджмент планирует продолжить деятельность по экспорту зерна в качестве нового независимого российского экспортера с целью поддержания конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке и создания максимально выгодных условий для российских производителей», — пояснял он.

До этого источники РБК сообщали, что российская «дочка» американской Cargill прекратит экспорт из России в следующем сельскохозяйственном году. Обе компании входили в шестерку крупнейших трейдеров российского зерна в первой половине этого сельскохозяйственного сезона, отмечал Bloomberg.

В декабре прошлого года главы трех зерновых регионов России: Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Ставропольского края Владимир Владимиров и Ростовской области Василий Голубев — направили Путину письмо с предложением ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которые вывозят его по «теневым звеньям цепи». Такие механизмы приводят к снижению экспортной цены, финансовым потерям производителей и бюджета, говорил источник РБК, знакомый с содержанием письма.