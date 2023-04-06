Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 88,13 (+1,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 80,67 (+1,18) Инвестиции, 16:29
В Киеве сочли переговоры с Россией «политическим убийством Зеленского» Политика, 21:00
Высокий спрос на Leopard 2 замедлил разработку танка MGCS Политика, 20:57
Минобороны Израиля призвало готовиться к «любым вариантам» после обстрела Политика, 20:53
Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в 16 раз Экономика, 20:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:37
СК возбудил уголовные дела после гибели трех полицейских в Ингушетии Политика, 20:36
ТАСС сообщил детали проекта о запрете жидкостей для вейпов Общество, 20:27
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Россиянка не пустила вторую ракетку Белоруссии в 1/4 финала турнира в США Спорт, 20:25
Рябков назвал бесперспективной «шумиху» США вокруг ареста журналиста WSJ Политика, 20:21
Шахматная платформа World Chess провела IPO в Лондоне накануне суперматча Инвестиции, 20:14
НХЛ оштрафовала игрока за удар клюшкой российского вратаря. Видео Спорт, 20:14
Politico сообщила, что Макрону не удалось переубедить Си по теме Украины Политика, 20:00
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона Политика, 20:00
Первый полет «Байкала» на российском двигателе запланировали на 2024 год Технологии и медиа, 19:50
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Минобороны Израиля призвало готовиться к «любым вариантам» после обстрела

Министр обороны Израиля призвал готовиться к «любым вариантам» после обстрела из Ливана
Днем 6 августа несколько городов на севере Израиля подверглись ракетным обстрелам с территории Ливана. ЦАХАЛ обвинил в этом палестинские группировки, армия Ливана сообщила об обнаружении ракетных установок и их демонтаже
Пожар после обстрела Израиля ракетами, выпущенными с территории Ливана
Пожар после обстрела Израиля ракетами, выпущенными с территории Ливана (Фото: Fadi Amun / Reuters)

Министр обороны Израиля Йоав Галант дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам после ракетного обстрела с ливанской территории, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильского Минобороны.

«По завершении совещания Галант поручил оборонному ведомству выдвинуть все варианты реагирования, прежде чем представить их кабинету безопасности», — сказано в сообщении.

Днем 6 августа в нескольких городах Западной Галилеи (область на севере Израиля, граничит в Ливаном) объявили воздушную тревогу, после того как десятки ракет были выпущены с территории Ливана. Как уточняла общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля, 25 из 34 выпущенных ракет были перехвачены системой ПРО «Железный купол», еще пять упали на территории страны.

Армия Ливана после этого сообщила в Twitter об обнаружении на юге страны ракетных установок. «Подразделение армии обнаружило ракетные установки и несколько ракет, предназначенных для запуска, в окрестностях населенных пунктов Зибкин и Клайла. Ведется работа по их демонтажу», — говорится в заявлении.

The Times of Israel писала, что залпы произошли после обещания «Хезболлы» ответить на столкновения полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с руководством силовых структур. Позже армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ракетным обстрелом из Ливана стоит группировка ХАМАС, базирующаяся в секторе Газа.

Ситуация в регионе обострилась после столкновений на Храмовой горе между палестинцами и полицией, произошедших в ночь на 5 апреля. Тогда десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети Аль-Акса и призывали к беспорядкам, уточняли в ЦАХАЛ. При этом когда силовики входили в мечеть, их «забросали камнями и фейерверками», двое полицейских пострадали. Как уточнял телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента на месте событий, в ходе столкновений силовики задержали более 400 человек, около сотни пострадали.

После этого из сектора Газа были выпущены ракеты по израильской территории. В ответ Израиль нанес удары по Газе. Тогда ЦАХАЛ также обвинил в обстрелах ХАМАС.

Читайте на РБК Pro
Без Джека Ма никуда: как выгодно закупить товар на китайском маркетплейсе
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Какие разработки в области нейросетей скрывает Apple
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Ливан ракетные удары ракетная установка ХАМАС
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана
Политика
На севере Израиля объявили тревогу из-за ракетных ударов из Ливана
Политика
Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter