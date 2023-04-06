Минобороны Израиля призвало готовиться к «любым вариантам» после обстрела

Днем 6 августа несколько городов на севере Израиля подверглись ракетным обстрелам с территории Ливана. ЦАХАЛ обвинил в этом палестинские группировки, армия Ливана сообщила об обнаружении ракетных установок и их демонтаже

Пожар после обстрела Израиля ракетами, выпущенными с территории Ливана (Фото: Fadi Amun / Reuters)

Министр обороны Израиля Йоав Галант дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам после ракетного обстрела с ливанской территории, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильского Минобороны.

«По завершении совещания Галант поручил оборонному ведомству выдвинуть все варианты реагирования, прежде чем представить их кабинету безопасности», — сказано в сообщении.

Днем 6 августа в нескольких городах Западной Галилеи (область на севере Израиля, граничит в Ливаном) объявили воздушную тревогу, после того как десятки ракет были выпущены с территории Ливана. Как уточняла общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля, 25 из 34 выпущенных ракет были перехвачены системой ПРО «Железный купол», еще пять упали на территории страны.

Армия Ливана после этого сообщила в Twitter об обнаружении на юге страны ракетных установок. «Подразделение армии обнаружило ракетные установки и несколько ракет, предназначенных для запуска, в окрестностях населенных пунктов Зибкин и Клайла. Ведется работа по их демонтажу», — говорится в заявлении.

The Times of Israel писала, что залпы произошли после обещания «Хезболлы» ответить на столкновения полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с руководством силовых структур. Позже армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ракетным обстрелом из Ливана стоит группировка ХАМАС, базирующаяся в секторе Газа.