Reuters назвал условие для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США

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На будущем заседании участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и США, сообщили три источника Reuters в организации.

Однако американский президент Дональд Трамп до сих пор не заявил о готовности к переговорам в рамках соглашения, пишет Bloomberg.

Кроме того, совещание запланировано на 9 апреля лишь предварительно и до этого уже один раз переносилось. Поэтому в качестве альтернативы 10 апреля состоится экстренная встреча министров энергетики стран G20 в рамках усилий по привлечению к переговорам США и других крупных производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, таких как Канада и Бразилия, сообщили два источника агентства.

Из-за пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи в начале марта упали цены на нефть. Страны альянса не договорились ни о новых условиях соглашения, ни о его продлении. Россия предлагала сохранить действовавший уровень добычи, а Саудовская Аравия выступила за дополнительное сокращение.