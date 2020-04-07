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Падение цен на нефть ,  
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Reuters назвал условие для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США
Фото: Sue Ogrocki / AP

На будущем заседании участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и США, сообщили три источника Reuters в организации.

Однако американский президент Дональд Трамп до сих пор не заявил о готовности к переговорам в рамках соглашения, пишет Bloomberg.

Кроме того, совещание запланировано на 9 апреля лишь предварительно и до этого уже один раз переносилось. Поэтому в качестве альтернативы 10 апреля состоится экстренная встреча министров энергетики стран G20 в рамках усилий по привлечению к переговорам США и других крупных производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, таких как Канада и Бразилия, сообщили два источника агентства.

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Из-за пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи в начале марта упали цены на нефть. Страны альянса не договорились ни о новых условиях соглашения, ни о его продлении. Россия предлагала сохранить действовавший уровень добычи, а Саудовская Аравия выступила за дополнительное сокращение. 

Вслед за этим Саудовская Аравия объявила о планах нарастить в 2020 году добычу до 12 млн барр./сутки, Россия же увеличивать объемы производства отказалась.

В начале апреля Трамп сообщил о прошедших между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии переговорах и выразил уверенность, что стороны сократят объемы добычи нефти на 10–15 млн барр./сутки. В Кремле информацию о беседе Путина с саудовским принцем опровергли, однако позднее российский президент на совещании с главами нефтяных компаний заявил о готовности Москвы снизить добычу нефти примерно на 10 млн барр./сутки, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США.

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Страны ОПЕК+ согласились провести внеочередную встречу, на которой планируется обсудить сокращение добычи нефти. Изначально сообщалось, что она должна пройти 6 апреля, но затем ее перенесли на поздний срок. Если же Россия и Саудовская Аравия не смогут договориться и цены на нефть останутся на прежнем уровне, США могут ввести пошлины против обеих стран, заявил Трамп.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ОПЕК+, США, Канада, нефть
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