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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили об отключении доступа к спутниковым снимкам Maxar

«Милитарный»: американская Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам «по административному запросу», сообщает издание «Милитарный» со ссылкой на пользователей коммерческого сервиса.

По данным издания, решение затронуло как частных, так и государственных пользователей. «Милитарный» связывает меру с приостановкой США обмена разведдаными с Украиной 5 марта. Издание подчеркивает, что Maxar является одним из главных поставщиков спутниковых снимков о ходе боев.

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Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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