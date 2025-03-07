На Украине заявили об отключении доступа к спутниковым снимкам Maxar

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Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам «по административному запросу», сообщает издание «Милитарный» со ссылкой на пользователей коммерческого сервиса.

По данным издания, решение затронуло как частных, так и государственных пользователей. «Милитарный» связывает меру с приостановкой США обмена разведдаными с Украиной 5 марта. Издание подчеркивает, что Maxar является одним из главных поставщиков спутниковых снимков о ходе боев.

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