Вэнс заявил о двуличии европейских лидеров в конфликте на Украине

Джей Ди Вэнс (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Некоторые лидеры европейских стран публично поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, но в частных разговорах признают необходимость для Киева провести мирные переговоры с Москвой, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: «Мы с президентом Зеленским на ближайшие десять лет». А затем в частном порядке берут трубку и говорят: «Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров», — сказал Вэнс.

Политик назвал эту ситуацию безумной.

Американский вице-президент отметил, что ему безразличны публичные заявления европейских лидеров, гораздо важнее их частные высказывания.

«Они должны говорить Зеленскому, что это не может продолжаться вечно — кровопролития, убийства, экономическое разрушение», — подчеркнул Вэнс.

По его словам, Вашингтон не станет бесконечно поддерживать Украину финансово.

28 февраля Зеленский, президент США Дональд Трамп и Вэнс встретились в Овальном кабинете Белого дома для подписания сделки по полезным ископаемым. Однако стороны вступили в перепалку по поводу урегулирования ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.

После этого украинский лидер покинул американскую столицу досрочно. Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский не готов к миру.

Лидеры некоторых стран Европы выразили поддержку Украине на фоне спора Зеленского с Трампом, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Позднее Макрон и Стармер разработали план прекращения огня на Украине. Их стратегия предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.