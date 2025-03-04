 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Вэнс заявил о двуличии европейских лидеров в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Некоторые лидеры европейских стран публично поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, но в частных разговорах признают необходимость для Киева провести мирные переговоры с Москвой, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: «Мы с президентом Зеленским на ближайшие десять лет». А затем в частном порядке берут трубку и говорят: «Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров», — сказал Вэнс.

Политик назвал эту ситуацию безумной.

Американский вице-президент отметил, что ему безразличны публичные заявления европейских лидеров, гораздо важнее их частные высказывания.

«Они должны говорить Зеленскому, что это не может продолжаться вечно — кровопролития, убийства, экономическое разрушение», — подчеркнул Вэнс.

По его словам, Вашингтон не станет бесконечно поддерживать Украину финансово.

Вэнс заявил о невозможности вечного финансирования Украины
Политика
Джей Ди Вэнс

28 февраля Зеленский, президент США Дональд Трамп и Вэнс встретились в Овальном кабинете Белого дома для подписания сделки по полезным ископаемым. Однако стороны вступили в перепалку по поводу урегулирования ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.

После этого украинский лидер покинул американскую столицу досрочно. Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский не готов к миру.

Лидеры некоторых стран Европы выразили поддержку Украине на фоне спора Зеленского с Трампом, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Позднее Макрон и Стармер разработали план прекращения огня на Украине. Их стратегия предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Военная операция на Украине Джеймс Дэвид Вэнс США Украина
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Кремль назвал условие для начала переговоров с США по Украине
Политика
Белый дом назвал условия возобновления переговоров Трампа и Зеленского
Политика
Вэнс заявил о невозможности вечного финансирования Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
В Белом доме заявили об упрямстве ЗеленскогоПолитика, 08:50
Архитектор ПО получает до 500 тыс. руб. в месяц: чем он занимаетсяPro, 08:41
В Пентагоне опровергли приостановку киберопераций против РоссииПолитика, 08:38
Лейблы попросили Минкультуры повысить отчисления за «сиротскую» музыкуТехнологии и медиа, 08:30
SEC США массово сворачивает дела против криптопроектов. Что это значитPro, 08:25
Вэнс заявил о двуличии европейских лидеров в конфликте на УкраинеПолитика, 08:16
7 главных трендов, которые изменили HR. Как теперь управлять людьмиPro, 08:09
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
ВТБ разрешил снимать блокировку приложения картойБизнес, 08:04
«Росатом» начал прорабатывать вариант стройки новой верфи под МурманскомБизнес, 08:04
3 российские компании объявили дивиденды в 2025 году: кто и сколькоИнвестиции, 08:03
Дроны атаковали промышленное предприятие в СызраниПолитика, 07:59
Кремль назвал условие для начала переговоров с США по УкраинеПолитика, 07:40
Самолет экстренно вернулся в аэропорт Хабаровска из-за задымленияОбщество, 07:33
Крым вышел на первое место по объему внешней поддержки бюджетаЭкономика, 07:32