Военные эксперты предложили «небесный щит» для защиты Украины

Экс-служащие Королевских ВВС предложили план, по которому 120 европейских истребителей будут защищать Киев и запад Украины от крылатых ракет и беспилотников. В зону попадут Одесса и три АЭС

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Военные эксперты разработали план защиты неба Украины от воздушных атак, согласно которому над Киевом и западными городами будут развернуты 120 истребителей ВВС стран Европы, пишет The Guardian.

Инициатива получила название Sky Shield («Небесный щит»). Предполагается, что зона воздушной защиты будет находиться под командованием Европы и будет управляться отдельно от НАТО. Цель плана — защитить города и инфраструктуру от атак крылатых ракет и беспилотников. Газета пишет, что «небесный щит» мог бы быть развернут в рамках предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским «перемирия в небе».

В зону защиты попадут три атомные электростанции Украины, Одесса и Львов, но не территория на востоке страны и линия фронта. По мнению авторов, благодаря плану можно «достичь большего военного, политического и социально-экономического эффекта, чем от 10 тыс. европейских сухопутных войск».

План разработали экс-служащие Королевских ВВС совместно с вооруженными силами Украины, пишет Guardian, его представили министрам обороны стран Европы. О похожем предложении Лондона в качестве гарантий соблюдения мирного соглашения ранее сообщала The Times: Британия могла бы создать миссию «воздушной полиции» с участием истребителей Typhoon по аналогии с программой НАТО. Предполагается, что в миссии будут участвовать десятки готовых к взлету истребителей, «вооруженных до зубов», они будут базироваться в Польше.

Среди сторонников инициативы Sky Shield — генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав, британский генерал, экс-командующий НАТО Ричард Ширрефф и бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Guardian отмечает, что варианты защиты украинского неба рассматривались с февраля 2022 года без особого прогресса. Обсуждения активизировались после публичной ссоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и последующего прекращения поставок военной помощи со стороны Вашингтона, который также ограничил обмен разведданными с Киевом. В Европе осознают, что странам региона придется взять на себя ведущую роль в поддержке Украины, пока продолжаются бои, пишет издание.

Власти Польши, которая неоднократно поднимала самолеты из-за ночных ударов по Украине, обсуждали возможность перехватывать российские ракеты, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. МИД России называл «авантюрным порывом» эту идею и пообещал «адекватную и вполне конкретную» реакцию. В НАТО заявили, что страны альянса вправе сбивать воздушные цели над своей территорией, но превентивный перехват российских ракет над Украиной может втянуть в конфликт весь блок.