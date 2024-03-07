Украина возведет укрепления на землях Чернобыльского заповедника

Украина возведет фортификационные сооружения на приграничных землях Чернобыльского заповедника, сообщили в МВД. Он занимает две трети зоны Чернобыльского отчуждения в Киевской области

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Приграничные земли Чернобыльского заповедника передадут Госпогранслужбе Украины для возведения фортификационных сооружений, сообщили в пресс-службе украинского МВД.

Уже подготовлен проект указа президента об изменении границ территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, и сейчас документ проходит согласование.

Чернобыльский заповедник был основан в 2016 году на территории Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области. Его площадь составляет 226 964,7 га, это около двух третей площади зоны отчуждения. Целями создания заповедника было сохранение флоры и фауны, стабилизация гидрологического режима, реабилитация загрязненных радиацией земель и проведение научных исследований. Зона отчуждения подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Передача земель природно-заповедного фонда вдоль линии госграницы военным частям Госпогранслужбы стала возможна после соответствующих изменений земельного кодекса Украины в феврале 2023 года, сообщили в МВД. После получения картографических материалов, информации о размерах территорий, владельцах и пользователях природных ресурсов там будут возводить фортификационные сооружения, пограничные просеки и коммуникации. По данным ведомства, общая потребность в таких землях составляет более 23 тыс. га.

Военные части Госпогранслужбы получают в постоянное пользование участки шириной 30–50 м вдоль сухопутной границы и по берегам пограничных водоемов, уточнили в МВД со ссылкой на ст. 77 Земельного кодекса Украины. Ширина такого участка вдоль границы с Россией и Белоруссией предусмотрена до 2 км.

В декабре 2023 года Зеленский обещал построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Он отмечал, что в этих целях «мин и бетона в стране точно хватит». Ранее он признавал , что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое проходило с мая по ноябрь, не достигло своих результатов. К числу причин Зеленский относил недостаточный объем военной помощи Запада и размер ВСУ.

В России также называли украинское контрнаступление провальным. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объясняли это большими потерями ВСУ. По словам главы государства, в соотношении с российской армией они составили «один к восьми примерно».