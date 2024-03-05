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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ напомнили о диванных экспертах из-за данных об F-35 на Украине

ВСУ: информация об использовании США F-35 на Украине требует проверки
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель F-35
Истребитель F-35 (Фото: Matt Cardy / Getty Images)

Информацию об использовании США истребителей F-35 на Украине для выявления российских зенитных комплексов требуется проверить, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». Так он прокомментировал заявление министра обороны Сингапура Нг Энг Хена, который заявил, что Вашингтон применяет военные самолеты для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине.

«У нас много экспертов, «диванных» и каких хочешь, которые «запускают» на Украину различную авиацию. <...> Но если про это уже говорят довольно серьезные представители власти, чиновники и так далее, то информация действительно требует проверки», — отметил Игнат.

В начале марта сингапурский министр, выступая на дебатах по военным поставкам, рассказал об использовании F-35 силами США на Украине. По его словам, соответствующая информация была передана странам НАТО. В Пентагоне опровергли эту информацию.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Стоимость одного такого самолета — порядка $100 млн, экипаж — один человек.

Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35C) для нужд ВМС США.

С начала военных действий Украина заявила, что нуждается в современных западных истребителях, однако ее союзники долгое время исключали возможность таких поставок. В 2023 году США одобрили обучение украинских летчиков управлению F-16 и допустили поставку истребителей. Передать Украине F-16 уже согласились Нидерланды, Дания и Норвегия.

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Теги
ВСУ Украина F-35 истребители
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