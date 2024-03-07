Глава академии Генштаба увидел риск новых военных конфликтов с Россией

Владимир Зарудницкий (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В рамках конфликта на Украине может расшириться список «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, либо ситуация может перерасти в крупномасштабную европейскую войну, написал в статье для журнала «Военная мысль» начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий (.pdf).

«Обстановка в регионах, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации, конфликтный потенциал которых при определенных условиях может привести к втягиванию России в вооруженные конфликты, — не менее сложная», — считает генерал-полковник.

По его мнению, с завершением конфликта на Украине не окончится кризисная конфронтация России и стран Запада, поскольку «запущенный процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы». Сейчас, считает он, с трудом прогнозируется дальнейшее развитие событий.

Зарудницкий отметил, что в мире не произошло крупного раскола, появилась большая группа нейтральных стран, которые стремятся к автономии от США и западных государств. «За редким исключением, это недолгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», — признал он.

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