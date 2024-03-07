Китай построит четвертый авианосец

Очередной китайский авианосец может стать атомным, не исключили в НОАК. Пока что кораблями такого рода обладают только США и Франция. Эксперты ожидают, что военные траты Пекина на год превысят запланированный рекордный бюджет

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Китай занимается строительством своего четвертого авианосца, «скоро будет объявлено», станет ли он атомным, заявил адмирал ВМС, политкомиссар ВМС НОАК Юань Хуажжи в интервью Hong Kong Commercial Daily.

По его словам, у Китая есть возможность дать «всесторонний ответ» авианосному флоту США в западной части Тихого океана. Пентагон разместил там три авианосца.

Третий китайский авианосец, «Фуцзянь», всё ещё строится, он был спущен на воду в 2022 году. Он оборудован электромагнитными катапультами и тормозными устройствами, которые позволяют быстрее запускать военные самолеты.

Пока что американский авианосец Gerald R Ford — единственный в мире, оснащенный электромагнитными катапультами. Его спустили на воду в 2013-м, только спустя четыре года был введен в эксплуатацию, и лишь в 2022-м приступил к первому развертыванию после испытаний. Атомные авианосцы имеют только Франция и США.

Как отмечает South China Morning Post, считается, что авианосцы играют решающую роль в операциях близ Тайваня. Власти острова заявляют о своей независимости, Пекин это оспаривает и считает территорию своей провинцией.

Официальный оборонный бюджет Китая вырастет в 2024 году на 7,2% до рекордных 1,67 трлн юаней ($231 млрд). Китай в течение последних лет ежегодно увеличивает военные расходы. Опрошенные Financial Times эксперты сочли, что общие военные расходы страны превысят запланированный бюджет, так как он не включает военные исследования и разработки, некоторые закупки, военизированные формирования и береговую охрану.

«Наши оценки показывают, что общие военные расходы примерно на 30-35% превышают официальный бюджет», — рассказал изданию исследователь Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Нань Тянь.

Как обратил внимание Reuters, в начале марта китайский премьер Ли Цян отошел от традиционного заявления о стремлении страны к мирному воссоединению с Тайванем, и опустил определение «мирное», которое обычно сопровождало любое высказывание китайских властей по теме. Вместо этого он призвал к «твёрдости» в тайваньском вопросе. Китайские политики не впервые отходить от привычной риторики в вопросе объединения с Тайванем, отмечает агентство, но нынешнее изменение формулировок может свидетельствовать об общем ужесточении позиции Пекина.

«Мы вновь призываем Коммунистическую партию Китая признать объективный факт, что ни один из берегов Тайваньского пролива не принадлежит другому, отказаться от негибкого политического мышления», — сообщили власти Тайваня.

