Путин рассказал Грефу о суверенизации России
Многие трудности и проблемы, которые России пытались и пытаются создавать до сих пор, в том числе в финансовой сфере, поспособствовали шагу к суверенизации страны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с предправления Сбербанка Германом Грефом.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», — сказал он.
Президент отметил, что в целом все трудности удалось преодолеть благодаря профессиональным действиям банковского сообщества, правительственных структур и усилиям ЦБ.
Он также поблагодарил Грефа и команду «Сбера» за то, что банк прошел этот «сложный период». «[Банк] работает с прибылью, устойчиво, ритмично — и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы», — подчеркнул Путин.
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