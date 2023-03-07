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Путин рассказал Грефу о суверенизации России

Президент Путин: нынешняя ситуация является шагом к дальнейшей суверенизации России
Трудности и проблемы, которые пытаются создавать России, лишь способствуют дальнейшей суверенизации страны, подчеркнул Путин. По его словам, благодаря действиям банков, правительства и ЦБ с трудностями удалось справиться
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Многие трудности и проблемы, которые России пытались и пытаются создавать до сих пор, в том числе в финансовой сфере, поспособствовали шагу к суверенизации страны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с предправления Сбербанка Германом Грефом.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», — сказал он.

Президент отметил, что в целом все трудности удалось преодолеть благодаря профессиональным действиям банковского сообщества, правительственных структур и усилиям ЦБ.

Он также поблагодарил Грефа и команду «Сбера» за то, что банк прошел этот «сложный период». «[Банк] работает с прибылью, устойчиво, ритмично — и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы», — подчеркнул Путин.

 

Материал дополняется

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суверенитет Россия Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
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