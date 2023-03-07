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Глава МИД Китая заявил о критическом моменте в конфликте Москвы и Киева

Глава МИД Китая Цинь Ган: конфликт России и Украины подошел к критическому моменту
Украинский кризис являлся «неизбежной трагедией», однако он развился до такой степени, что его уроки заслуживают глубокого осмысления всеми сторонами, подчеркнул Цинь Ган
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Конфликт России и Украины подошел к критическому моменту, и ситуация может выйти из-под контроля. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган, передает Xinhua.

«Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — подчеркнул он.

По словам Цинь Гана, санкции и давление не смогут решить проблему — сейчас стороны должны соблюдать «спокойствие, разум и диалог». Необходимо как можно скорее начать процесс мирных переговоров и учесть «разумные соображения безопасности всех сторон».

Министр подчеркнул, что украинский кризис изначально был «неизбежной трагедией», но сегодня он развился до такой степени, что уроки, извлеченные из него, заслуживают глубокого осмысления всеми сторонами.

Цинь Ган указал на то, что украинский кризис — это вспышка противоречий в управлении европейской безопасностью.

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