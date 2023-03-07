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Посольство назвало единичными беседы Антонова с представителями Госдепа

Посольство России: встречи Антонова с представителями Госдепа были единичными
Ранее о «контактах» Антонова с сотрудниками Госдепа сообщил сам департамент. В посольстве отметили, что на некоторых встречах российского дипломата перебивали и не давали ему изложить позицию России
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Посол России в США Анатолий Антонов проводил встречи с представителями Госдепартамента США, подтвердили в дипмиссии информацию Госдепа.

«Официальный представитель Госдепартамента если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными», — сообщил пресс-секретарь посольства Игорь Гиренко (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в некоторых случаях Антонова «перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», поэтому посол не мог изложить позицию Москвы.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс накануне, 6 марта, сообщил, что Антонов имел «ряд контактов, в том числе личных, и в последнее время с соответствующими сотрудниками Госдепартамента». Подробностей он не привел.

Россия и США свели контакты до минимума. Президенты двух стран, Владимир Путин и Джо Байден, последний раз общались более года назад, 12 февраля 2022-го. Главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен проводили «короткую» беседу в начале марта этого года на полях саммита G20 в Индии. Reuters сообщал, что разговор длился 10 минут. Российская сторона заявила, что инициатором контакта был Блинкен, и встреча прошла «на ходу».

Одной из тем разговора главы Госдепа и главы МИДа было приостановление Россией участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков говорил, что обсуждение этого вопроса с Вашингтоном ведется «по закрытым каналам».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Анатолий Антонов Госдепартамент США
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