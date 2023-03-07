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В Госдепе США сообщили о контактах с послом Антоновым

Госдеп: американские дипломаты провели ряд встреч с послом России в США Антоновым

В последнее время представители Госдепартамента США и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов провели ряд встреч. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс (трансляция шла в Twitter Госдепартамента).

«Посол Антонов провел ряд контактов, в том числе личных, и в последнее время с соответствующими сотрудниками Госдепартамента», — сказал Прайс, при этом он не стал приводить никаких подробностей.

Представитель Госдепа отметил, что Вашингтону критически важно поддерживать открытые каналы обмена информацией и посол Антонов, по словам Прайса, является звеном в этой работе.

Официальные контакты между Москвой и Вашингтоном почти полностью прекратились после того, как Россия начала военную операцию на Украине. США раскритиковали решение российских властей, ввели против Москвы санкции, США также поставляют Украине оружие.

На полях саммита G20 прошла неофициальная встреча главы Госдепа Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Позже Блинкен рассказал на пресс-конференции G20, что «кратко поговорил» с Лавровым. По словам госсекретаря, он призвал остановить военную операцию на Украине и «заняться осмысленной дипломатией, которая может привести к справедливому и прочному миру». По данным агентства Reuters, общение двух дипломатов продлилось десять минут.

В российском МИД встречу Блинкена и Лаврова назвали «попыткой самопиара» американской стороны. Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, при помощи встречи «на ногах» США пытались создать «внешнее ощущение какой-то деятельности».

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