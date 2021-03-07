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Организацию «За права человека» распустили из-за закона об иноагентах

Общественную организацию «За права человека» распустили. Причиной стало вступление в силу поправок, которые обязали незарегистрированные организации, получающие средства из-за рубежа, регистрироваться в качестве иноагентов
Лев Пономарев
Лев Пономарев (Фото: zaprava.ru)

Представители региональных отделений организации «За права человека» на внеочередном съезде приняли решение распустить ее, говорится в сообщении объединения.

Причиной стало вступление в силу поправок о некоммерческих организациях и общественных объединениях, «предполагающих необходимость регистрировать как «иностранных агентов» даже незарегистрированные общественные объединения и вводящих ответственность даже для рядовых их участников», поясняется в сообщении.

В то же время организация не признает себя иностранным агентом, так как вся ее работа «всегда велась в интересах граждан России».

Движение «За права человека» пока не было признано иноагентом, однако этот статус получил его председатель Лев Пономарев.

Пономарев объявил о ликвидации организации «За права человека»
Политика
Лев Пономарев

1 марта Пономарев сообщил, что из-за принятых поправок в закон об иноагентах вынужден ликвидировать существующее без юрлица движение «За права человека». Он объяснил, что организация представляет собой сетевую структуру, которой, по сути, не руководят из Москвы. При этом около тысячи экспертов пользуются брендом «За права человека» и работают в разных регионах, решая свои местные задачи, сказал Пономарев.

«Если мы не подадим на себя заявление, что мы являемся иностранными агентами, тут же будут штрафоваться все эти около тысячи людей по всей стране», — отметил он. Даже если этих экспертов проинформировать о том, что надо делать, остается риск большого количества штрафов, поскольку люди могут быть не столь юридически грамотны, добавил Пономарев.

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Минюст объяснил ошибкой исключение фонда Пономарева из списка иноагентов
Общество
Министерство юстиции

Движение «За права человека» действовало в России с 1997 года. Впервые организация попала в список иноагентов в 2014 году. Тогда Пономарев заявил, что движение не тратило иностранные деньги на политическую деятельность, и пообещал оспорить решение в суде. В 2015 году Минюст согласился исключить организацию из реестра.

В феврале 2019 года Минюст по итогам внеплановой проверки вновь включил движение в реестр иноагентов, а в октябре того же года Верховный суд постановил его ликвидировать. Свою инициативу Минюст объяснил нарушениями устава организации, а также многочисленными штрафами со стороны Роскомнадзора за нарушение закона об иноагентах.

Автор
Виктория Полякова
«За права человека» Лев Пономарев закон об иноагентах
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