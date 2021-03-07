Организацию «За права человека» распустили из-за закона об иноагентах
Представители региональных отделений организации «За права человека» на внеочередном съезде приняли решение распустить ее, говорится в сообщении объединения.
Причиной стало вступление в силу поправок о некоммерческих организациях и общественных объединениях, «предполагающих необходимость регистрировать как «иностранных агентов» даже незарегистрированные общественные объединения и вводящих ответственность даже для рядовых их участников», поясняется в сообщении.
В то же время организация не признает себя иностранным агентом, так как вся ее работа «всегда велась в интересах граждан России».
Движение «За права человека» пока не было признано иноагентом, однако этот статус получил его председатель Лев Пономарев.