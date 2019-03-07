СБУ обвинила МВД Украины в срыве спецоперации и возбудила дело

Служба безопасности Украины обвинила МВД и его руководство в дискриминации работы спецслужбы. Причиной стали заявления полиции о прослушивающем устройстве, найденном в здании, где находится офис кандидата в президенты Зеленского

Фото: Служба безопасности Украины / Facebook

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Министерство внутренних дел страны в срыве спецоперации, что нанесло вред национальным интересам государства. Об этом говорится в официальном заявлении СБУ.

«Заявление со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины о причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением неправдивой информации с целью дискредитации украинской спецслужбы», — говорится в заявлении.​

4 марта полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата и шоумена Зеленского на улице Белорусская в Киеве. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тогда пояснил, что это оборудование было аппаратурой для прослушки. Позже в СБУ подтвердили, что проводили в здании, где расположен офис Зеленского, оперативно-технические мероприятия, но подчеркнули, что отношения к шоумену они не имели.

В СБУ утверждают, что МВД еще до «громкого разоблачения» было известно, что 4 марта в здании на Белорусской сотрудники службы безопасности будут проводить оперативные мероприятия на основании постановления Апелляционного суда Киева и по согласованию с Генпрокуратурой Украины. В СБУ пояснили, что это были мероприятия в отношении лица, которого контрразведка ведомства подозревает в госизмене. О ком именно идет речь, в заявлении не уточняется.