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СБУ обвинила МВД Украины в срыве спецоперации и возбудила дело
Служба безопасности Украины обвинила МВД и его руководство в дискриминации работы спецслужбы. Причиной стали заявления полиции о прослушивающем устройстве, найденном в здании, где находится офис кандидата в президенты Зеленского
Фото: Служба безопасности Украины / Facebook

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Министерство внутренних дел страны в срыве спецоперации, что нанесло вред национальным интересам государства. Об этом говорится в официальном заявлении СБУ.

«Заявление со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины о причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением неправдивой информации с целью дискредитации украинской спецслужбы», — говорится в заявлении.​

4 марта полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата и шоумена Зеленского на улице Белорусская в Киеве. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тогда пояснил, что это оборудование было аппаратурой для прослушки. Позже в СБУ подтвердили, что проводили в здании, где расположен офис Зеленского, оперативно-технические мероприятия, но подчеркнули, что отношения к шоумену они не имели.

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В СБУ утверждают, что МВД еще до «громкого разоблачения» было известно, что 4 марта в здании на Белорусской сотрудники службы безопасности будут проводить оперативные мероприятия на основании постановления Апелляционного суда Киева и по согласованию с Генпрокуратурой Украины. В СБУ пояснили, что это были мероприятия в отношении лица, которого контрразведка ведомства подозревает в госизмене. О ком именно идет речь, в заявлении не уточняется.

«Это привело к расшифровке оперативно-технических мероприятий и срыву операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб», — заявили в СБУ, обвинив руководство МВД в сознательном обнародовании видео и фото спецтехники и раскрытии методов работы сотрудников спецслужбы.

МВД намеренно допустило утечку информации и нанесло вред национальным интересам государства, считают в СБУ. В ведомстве открыли уголовное производство по этому факту.

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«Материалы [операции] касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к [кандидату в президенты] Зеленскому, ни к любому другому политическому деятелю, — заявил глава СБУ Василий Грицак. — Если им [руководству МВД Украины] хватило совести обвинить службу, пусть найдут смелость узнать правду, а потом опровергнуть свои безосновательные заявления и извиниться».

Сам Владимир Зеленский заявил, что против него ведется уголовное производство об отмывании денег и готовится еще одно — о дорожной аварии, во время которой кандидат на машине якобы сбил человека. По словам шоумена, неизвестные угрожают его семье.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Согласно последним опросам, Зеленский лидирует в президентском рейтинге, опережая лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и действующего главу государства Петра Порошенко.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Владимир Зеленский, Украина, СБУ
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