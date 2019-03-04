На крыше офиса Зеленского в Киеве нашли устройство для прослушки

На крыше офиса Зеленского в Киеве нашли устройство для прослушки

В Киеве полиция обнаружила аппаратуру для прослушки на крыше здания, где размещен офис ​кандидата в президенты Украины ​шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступила информация о подозрительной коробке на крыше здания на улице Белорусской. Прибывшие на место взрывотехники проверили подозрительный предмет и установили, что он не представляет опасности для жизни. Оперативники изъяли находку. Сведения о ней переданы в прокуратуру и СБУ.

На сайте нацполиции Киева уточняется, что начато уголовное производство по ч. 1 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

В феврале Зеленский обратился в полицию, он утверждал, что ему поступают сообщения с угрозами. Было возбуждено уголовное дело по ст. 129 УК Украины (угроза убийством), сообщали в МВД. Позднее было установлено, что сообщения с телефона отца посылала 26-летняя жительница Львовской области. Она заявила, что делала это потому, что поддерживает другого кандидата.