На крыше офиса Зеленского в Киеве нашли устройство для прослушки

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,70 -0,24 EUR Бирж. 74,39 -0,49 Brent 66,17 1,08% USD Нал. 66,20 65,31 EUR Нал. 75,02 74,08 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1324 -0,0039 BTC/USD Бирж. 3 810,50 -74,30 IMOEX 2 475,51 -0,10% RTSI 1 186,97 -0,03% DJIA 26 067,80 0,16% Nasdaq 7 632,28 0,49%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Southwestern Energy $5 (+6,38%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,38%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 12:22
Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 18:09 Киев заявил о переходе женщины-комбата из ДНР на сторону Украины Политика, 18:07 Группа «Дикси» впервые с 2015 года отчиталась о годовой чистой прибыли Бизнес, 18:06 Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети Общество, 18:02 На крыше офиса Зеленского в Киеве нашли устройство для прослушки Политика, 18:01 В Польше потерпел крушение истребитель МиГ-29 Общество, 17:54 Глава Кургана досрочно ушел в отставку Политика, 17:48 В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда Общество, 17:21 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 17:20 На одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий Общество, 17:07 Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД Политика, 17:07 «Дочка» Сбербанка стала совладельцем KFC в России Бизнес, 17:03 Российский промоушен отменил бой Александра Емельяненко Спорт, 16:59 Нидерланды отозвали посла в Иране из-за высылки сотрудников посольства Политика, 16:56
Политика ,  
0 
На крыше офиса Зеленского в Киеве нашли устройство для прослушки

В Киеве полиция обнаружила аппаратуру для прослушки на крыше здания, где размещен офис ​кандидата в президенты Украины ​шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступила информация о подозрительной коробке на крыше здания на улице Белорусской. Прибывшие на место взрывотехники проверили подозрительный предмет и установили, что он не представляет опасности для жизни. Оперативники изъяли находку. Сведения о ней переданы в прокуратуру и СБУ.

На сайте нацполиции Киева уточняется, что начато уголовное производство по ч. 1 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Политика
Борьба за Украину мечты: кто примет участие в президентской кампании

В феврале Зеленский обратился в полицию, он утверждал, что ему поступают сообщения с угрозами. Было возбуждено уголовное дело по ст. 129 УК Украины (угроза убийством), сообщали в МВД. Позднее было установлено, что сообщения с телефона отца посылала 26-летняя жительница Львовской области. Она заявила, что делала это потому, что поддерживает другого кандидата.

Фотогалерея 
Тимошенко, кавээнщик, экс-глава СБУ: кто хочет стать президентом Украины

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Согласно данным опроса Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова, опубликованным 20 февраля, лидером в предвыборной гонке является Зеленский. Также в тройке — действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Теги: Владимир Зеленский, Уголовное дело, прослушка
Материалы по теме
Глава МВД Украины заподозрил партию Порошенко в попытке шантажа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter