Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него ведется уголовное производство об отмывании денег. По словам кандидата, на него оказывается давление, неизвестные угрожают его семье

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» ведется уголовное производство об отмывании денег. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook.

«Власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис, а во-вторых, завели уголовное дело против меня и «95-го квартала» о каком-то отмывании денег. В-третьих, появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы установить там мои политические билборды», — сказал он.

По словам Зеленского, против него готовят еще одно уголовное дело. «Я думаю, что в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что неизвестные угрожают его семье и детям.

В понедельник МВД Украины сообщило, что на крыше здания, где расположен офис Зеленского, обнаружили прослушивающее устройство. Его изъяли прибывшие оперативники. Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Прослушивающее оборудование установила СБУ, но в ведомстве заявили, что это не связано с избирательной кампанией и деятельностью Зеленского.