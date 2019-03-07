Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обвинил действующую власть в давлении и угрозах, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, завели уголовное дело против меня и квартала [«95 квартала»] о каком-то отмывании денег» — заявил он.

По его словам, ему и его семье начали поступать угрозы со стороны властей, наблюдаются попытки его дискредитировать.​ В частности, Зеленский сообщил, что «специальные люди» в настоящий момент ищут контакты на территории ЛНР, чтобы установить там его предвыборные билборды.

Зеленский также сообщил, что «не удивится», если в скором времени появится еще одно уголовное дело в связи с тем, что он якобы сбил человека «в 2002 году в Черниговской области».

​Тем не менее, кандидат в президенты заверил, что все попытки властей выбить его из политической гонки не сработают. «Мы все запоминаем, ничего не забудем и ответим в рамках закона», — заключил Зеленский.