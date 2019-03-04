СБУ признала установку прослушки на крыше офиса шоумена Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушивающее устройство в одном из зданий на улице Белорусская в Киеве, однако это устройство «не связано с одним из кандидатов в президенты Украины или его окружением». Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Отмечается, что СБУ осуществля​ет «оперативно-технические мероприятия» в Киеве по адресу Белорусская, 26, и действия ведутся на основании определения суда в отношении лица, не связанного с выборами. «По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты», — говорится в сообщении.

Ранее МВД Украины сообщило, что на крыше здания, где расположен офис одного из кандидатов на пост президента Украины, шоумена Владимира Зеленского, обнаружили прослушивающее устройство. Его изъяли прибывшие оперативники. Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. В них примут участие в том числе действующий президент Петр Порошенко, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, депутат Рады Юрий Бойко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.