Politico узнало о возможном расколе в ЕС из-за запрета стали из России

Европарламент подготовил инициативу о запрете поставок стали из России в ЕС, однако эту идею не поддерживают власти ряда стран блока, что ведет к «столкновению», пишет Politico. Переговоры могут начаться до 24 февраля

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Европарламенте подготовили законопроект о запрете поставок стали из России, однако депутатам придется вступить в «борьбу со столицами ЕС», которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают заблокировать инициативу, сообщает Politico.

Издание отмечает, что правительства стран — членов ЕС могут выступить против вмешательства Европарламента в вопросы безопасности. Politico напоминает, что Брюссель «приложил немало усилий», чтобы договориться о введении 50-процентных пошлин на импорт стали из России прошлой осенью. При этом объем поставок в ЕС полуфабрикатов из стали, например слябов для дальнейшей переработки, вырос на 8,4%, пишет газета, ссылаясь на данные GMK об импорте стальной продукции Евросоюзом в январе—октябре прошлого года.

Евросоюз запретил импортировать российскую сталь и основную продукцию из нее в 2022 году, однако ввоз слябовых полуфабрикатов по-прежнему продолжается, поскольку Бельгия, Чехия и Италия заявили, что у их заводов нет альтернативных источников поставок, отмечается в статье.

«Надвигающееся столкновение» Европарламента с правительствами стран ЕС из-за идеи о запрете импорта стали из России происходит на фоне предстоящего истечения срока действия мер ЕС для защиты европейских производителей стали от конкуренции с иностранными поставщиками с избыточными производственными мощностями, в частности китайскими, пишет Politico.

Эти меры были введены восемь лет назад и по правилам Всемирной торговой организации не могут быть продлены после истечения в июне. Потому ЕС следует разработать новые защитные механизмы из-за продолжающегося переизбытка производства в азиатских странах и тарифной политики президента США Дональда Трампа, говорится в материале.

Инициатива с запретом импорта российской стали может быть одной из подобных мер. «Это возможность убить двух зайцев одним выстрелом», — сказала депутат Европарламента, главный архитектор законопроекта Карин Карлсбро.

Однако не все согласны поддержать эту идею. Чешский дипломат в комментарии Politico призвал «не смешивать имеющиеся инструменты». «С одной стороны, у нас есть санкционные меры, которые были приняты и остаются в силе, с другой стороны, сейчас мы обсуждаем новый комплекс мер, направленных на защиту рынка. Эти меры не должны пересекаться, поскольку у них разные цели», — сказал он.

Карлсбро в ответ указала на принятие решения о полном запрете импорта нефти и газа из России, несмотря на заявления о том, что альтернатив этим поставкам нет.

По словам двух дипломатов, на данный момент Совет ЕС еще не пересматривает свою позицию в отношении закона, поэтому, когда начнутся трехсторонние переговоры между командой Карлсбро, кипрским председательством в Совете ЕС и Еврокомиссией, парламент будет отстаивать инициативу в одиночку. Карлсбро надеется, что переговоры начнутся до 24 февраля. К этому времени ЕС намерен ввести 20-й пакет санкции в отношении России, куда, по данным Bloomberg, могут войти ограничения на иридий, родий, платину и медь.

Москва считает санкции незаконными и требует их отмены.