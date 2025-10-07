Еврокомиссия ужесточила условия импорта стали в ЕС

Европейская комиссия сократила квоты на импорт стали в ЕС и повысила пошлины с 25 до 50%. В Британии это ужесточение называли катастрофой

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Европейская комиссия приняла решение сократить квоты на импорт стали в Европейский союз и одновременно повысить импортные пошлины с 25 до 50%. Об этом сообщил еврокомиссар по промышленности Стефан Сежурне, пишет Bloomberg.

Общая квота по всем категориям стали будет сокращена до 18,35 млн т — в среднем на 43,7% ниже, чем в 2024 году. «Это очень жесткое предложение, которое не имеет прецедента в Европе», — сказал еврокомиссар.

По его словам, только 10% стали, потребляемой в ЕС, будут импортироваться из-за рубежа без уплаты пошлин в рамках новых мер защиты. Сежурне подчеркнул, что эти меры направлены на борьбу с избытком стали на мировом рынке и защиту интересов европейских производителей.

Еврокомиссия отмечает, что новые ограничения стали ответом на значительный рост поставок из стран с избыточными производственными мощностями, в частности из Китая.

Акции европейских производителей стали, таких как ArcelorMittal SA и Voestalpine AG, подскочили на фоне этих новостей на прошлой неделе, отметило агентство.

FT отмечала, что новые пошлины могут нанести серьезный ущерб британской сталелитейной промышленности, 80% экспорта которой идет в Европу. В 2024 году внутреннее производство стали в Британии сократилось всего до 4 млн т — это самый низкий показатель со времен Великой депрессии 1930-х годов, уточняет FT. Генеральный директор группы UK Steel Гарет Стейс предупредил, что новые тарифы «могут стать фатальными для многих оставшихся сталелитейных компаний».

В материале Bloomberg говорится, что Брюссель по-прежнему надеется найти общий язык с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу тарифов. Теперь ЕС «пытается убедить Трампа» снизить ставку на сталь из ЕС и «совместно нацелиться на Китай».