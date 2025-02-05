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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Берлин допустил размещение военных НАТО в Гренландии из-за Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
Размещение военных НАТО даст Трампу понять, что страны Европы разделяют его взгляды на стратегическую важность Гренландии, а с другой — помешает республиканцу реализовать свои планы на остров военным путем, считают в ЕС
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Правительство Германии октрыто к идее размещения в Гренландии войск НАТО на фоне притязаний на остров президента США Дональда Трампа, сообщает Der Spiegel.

Идея обсуждалась на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе в понедельник, 3 февраля, пишет газета. Такой шаг, с одной стороны, дал бы республиканцу понять, что страны Европы разделяют его взгляды на стратегическую важность острова для безопасности Арктики, а с другой — помешал бы республиканцу реализовать свои планы на остров военными средствами.

Постоянное присутствие войск Североатлантического альянса в Гренландии поддерживает председатель комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, член Свободной демократической партии Германии. По ее мнению, размещение военных необходимо «ввиду угрожающей ситуации для политики безопасности». Штрак-Циммерман заявила, что таяние льда из-за изменения климата дает возможность российским и китайским судам попасть в Северную Атлантику.

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«Если у немецких вооруженных сил есть необходимый технический потенциал, они должны участвовать [в размещении сил]», — заявила политик, добавив, что ожидает аналогичных действий от других европейских стран, «чтобы дать сигнал США, что у них там нет исключительного суверенного права».

С предложением согласен депутат бундестага от партии «Зеленые», член комитета по вопросам обороны Филип Кремер. По его словам, географическое положение Гренландии позволяет наблюдать за российскими атомными подводными лодками, «ВМС Германии являются признанными экспертами в этой области, и наши союзники, США и Великобритания, также перенимают их навыки». Однако эксперт по внешней политике ЕС от «Зеленых» Ханна Нойманн настроена скептически, она призывает не использовать НАТО «как рациональное решение иррациональных фантазий Трампа».

Трамп после инаугурации провел напряженный телефонный разговор с премьером Дании Метте Фредериксен; по данным Financial Times, республиканец был настроен на конфронтацию, хотя его собеседница предлагала развивать сотрудничество в вопросе военных баз и добычи полезных ископаемых. Президент США до этого пригрозил Копенгагену тарифами и не стал исключать попытку захвата Гренландии силой.

Первоначально датские и европейские чиновники надеялись, что комментарии Трампа о захвате Гренландии объяснялись его намерением усилить влияние на остров, значение которого выросло в связи со стремлением России и Китая увеличить свое присутствие в Арктике. Однако в последние дни они осознали, что к ситуации «следует относиться гораздо серьезнее», писала FT. По данным газеты, Дания решила избежать публичной конфронтации с Трампом и призвала Евросоюз и НАТО не реагировать на угрозы политика.

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Гренландия Германия Евросоюз НАТО Дональд Трамп США
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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