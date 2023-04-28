Reuters сообщил об опасениях страховщиков нарушить потолок цен на нефть

Страховщики сообщили о трудностях с контролем соблюдения лимита цен на нефть из России

Страховщики судов опасаются нарушить санкции против российской нефти, поскольку сами не могут контролировать соблюдение ценового потолка, жалуются участники рынка

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Компании по страхованию судоперевозок не могут самостоятельно отследить стоимость отгрузки российской нефти и опасаются возможного нарушения потолка цен на сырье, сообщает Reuters со ссылкой на представителей отрасли.

С 5 декабря 2022 года страны G7, Евросоюз и Австралия ввели ограничение предельной цены на поставки нефти из России, потолок установлен на уровне $60. Как пишет агентство, ограничение смогло снизить цены на российское сырье, но скачок мировых цен на нефть марки Brent свыше $80 за баррель привел к росту стоимости российской нефти Urals (по данным Investing, по состоянию на 24 апреля она составляла $61,84 за баррель). Сибирская нефть ESPO, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, также торгуется выше этих значений.

«Мы, безусловно, не в состоянии оценить цены на нефть при отгрузках», — сказал агентству генеральный секретарь Международного союза морского страхования Ларс Ланге. Reuters отмечает, что такой возможности у страховщиков не было и до введения ценового лимита: они не могли проверить реальную стоимость груза, пока тот не достигал пункта назначения.

Руководитель отдела внешних связей компании NorthStandard P&I Club Майк Солтхаус заявил, что «отгрузочные документы могут содержать ложную информацию» о ценах на нефть и судовладельцам будет сложно выяснить ее реальную стоимость.

Накануне Bloomberg со ссылкой на аналитиков Киевской школы экономики (KSE) сообщил, что в первом квартале при перевозке нефти из азиатских портов России она продавалась по цене, превышавшей установленный лимит (например, в портах Тихого океана она была на уровне $73,14 за баррель); при этом при транспортировке более чем в половине случаев были использованы услуги компаний стран G7.

По словам представителей отрасли, они опасаются не только возможного нарушения санкций против России, но и растущих рисков для безопасности судоходства из-за «теневого флота» танкеров для перевозок российской нефти, передает Reuters. О создании такого флота писал в конце октября 2022 года Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты указали на выросшее число закупок судов неназванными покупателями. В марте канал CNN оценил число танкеров, используемых под нефть из России, в 600 штук, или 10% мирового рынка.

В ответ на западные ограничения Россия запретила продавать нефть тем лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит.