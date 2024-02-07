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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях ракетной атаки в Белгороде

Гладков: при обстреле Белгорода из Vampire пострадали два человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Регион был под обстрелом ракет Vampire, Минобороны сообщало, что было сбито семь таких снарядов. В Белгороде два человека были ранены, в двух многоквартирных домах выбиты окна, повреждены 15 автомобилей, сообщил Гладков
Укрытие на одной из улиц Белгорода
Укрытие на одной из улиц Белгорода (Фото: Николай Гынгазов / ТАСС)

Два человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района снарядами реактивной системы залпового огня Vampire, есть повреждения многоквартирных домов и автомобилей, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

О семи сбитых снарядах RM-70 Vampire ранее сообщило Минобороны. По данным Гладкова, один из пострадавших получил баротравму, помощь ему оказали на месте, второго раненого госпитализировали с осколочным ранением головы и контузией.

«В городе Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе различные повреждения выявлены в 2 частных домовладениях и на территории одного предприятия», — добавил губернатор.

Снаряды были сбиты около 16:30. Спустя 50 минут, как сообщило Минобороны, над Белгородской областью были уничтожены также два украинских беспилотника.

Белгородский город Шебекино попал под обстрел
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Фото:Яндекс.Карты

За 6 февраля еще как минимум три населенных пункта в Белгородской области оказались атакованы со стороны Украины. Под обстрелом был город Шебекино, там пострадали двое человек: мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, женщина — контузию, их госпитализировали. Прямым попаданием на территории стоянки промышленного предприятия было посечено десять машин и пробита кровля в одном из цехов.

Также под обстрел попало село Новая Таволжанка под Шебекино, там повреждены автомобиль и четыре частных дома. В Грайворонском городском округе дрон-камикадзе атаковал окраину села Пороз, в результате повреждения получил инфраструктурный объект связи.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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